Reanuda Nuevo Registro Bienestar 30 a 64 Años: Estos Apellidos se Inscriben del 6 al 11 de Julio

Mañana arranca una semana más de registro a la Pensión Bienestar de 30 a 64 años para mujeres y hombres, por eso checa quiénes se inscriben en la segunda semana de julio 2026

Reanuda registro apoyo Bienestar de 30 a 64 años en módulo qué apellidos se inscriben del 6 al 11 de julio 2026El apoyo Bienestar de 30 a 64 años inicia una nueva semana de registro. Foto: Secretaría de Bienestar

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