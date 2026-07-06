Vuelca Autobús de Pasajeros en la Carretera Hermosillo-Guaymas; Reportan Lesionados

Cuerpos de emergencia de Hermosillo atendieron la volcadura de un autobús de pasajeros, ocurrida alrededor de las 11:45 de la mañana de este lunes, a la altura del kilómetro 238 de la carretera Hermosillo-Guaymas.

Los primeros informes indican que el camión, que transitaba de sur a norte, era abordado por alrededor de 19 pasajeros, quienes fueron auxiliados por bomberos y paramédicos de Cruz Roja, trasladando de urgencia a cuatro de ellos a hospitales de Hermosillo.

Una persona quedó prensada en la unidad

Elementos del Departamento de Bomberos de Hermosillo y la Coordinación Estatal de Protección Civil, trabajaron en maniobras para liberar a una persona prensada bajo la pesada unidad.

En el sitio se observan huellas de derrape del autobús hacia el acotamiento y terracería a un lado de la carretera, quedando volcado sobre su costado derecho.

Hasta el momento se sabe el estado de salud de las víctimas del accidente.