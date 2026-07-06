Vuelca Autobús de Pasajeros en la Carretera Hermosillo-Guaymas; Reportan Lesionados

Hoy se registró una volcadura en la carretera Hermosillo-Guaymas. Hay personas heridas.

Vuelca Camión en la Carretera Hermosillo- GuaymasFoto: N+

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Volcadura de autobús en la carretera Hermosillo-Guaymas dejó varios heridos.

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