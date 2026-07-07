Enfrentamiento en Belisario Domínguez, Chihuahua, Sigue Sin detenidos

La Fiscalía Zona Centro informó que continúan las investigaciones por el enfrentamiento armado en Belisario Domínguez que dejó cinco muertos y cinco vehículos incendiados; aún no hay detenidos.

Enfrentamiento en Belisario DomínguezFoto: FGE

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Sin detenidos tras el enfrentamiento en Belisario Domínguez: cinco muertos y cinco vehículos incendiados. La Fiscalía espera resultados de ADN para identificar a una víctima.

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