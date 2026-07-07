Enfrentamiento en Belisario Domínguez, Chihuahua, Sigue Sin detenidos

A más de una semana del enfrentamiento armado registrado en el municipio de Belisario Domínguez, la Fiscalía de Distrito Zona Centro informó que las investigaciones continúan y, hasta el momento, no se ha logrado la detención de personas relacionadas con los hechos.

El ataque ocurrió el sábado 27 de junio y dejó un saldo de cinco personas fallecidas, además de cinco vehículos incendiados.

De acuerdo con la autoridad ministerial, las primeras investigaciones apuntan a que la violencia fue resultado de un enfrentamiento entre dos grupos delictivos que operan en la región.

La Fiscalía indicó que, hasta ahora, cuatro de las cinco víctimas han sido identificadas, mientras que la quinta permanece sin ser plenamente identificada debido al grado de calcinación que presentó el cuerpo.

Esperan pruebas de ADN para identificar a la quinta víctima

El coordinador de Agencias Foráneas de la Fiscalía Zona Centro, Francisco Arizpe, informó que los estudios periciales serán fundamentales para confirmar la identidad de la quinta persona fallecida.

"Tenemos 30 días para que Periciales nos pueda dar los resultados de las pruebas genéticas y entregar el cuerpo a la familia. Ellos dicen saber quién es, pero nosotros debemos tener la certeza con pruebas de ADN", explicó el funcionario.

Arizpe agregó que durante las diligencias también participó personal del Ejército Mexicano, cuyos elementos aseguraron y embalaron armas y explosivos localizados en la zona del enfrentamiento.

La Fiscalía señaló que permanece a la espera de los resultados de los dictámenes periciales relacionados con los explosivos asegurados, los cuales formarán parte de la carpeta de investigación para esclarecer los hechos ocurridos en Belisario Domínguez.