¿Qué Pasó en México-Puebla? Bloqueo por Abuso de Autoridad y Disparos en Escuela Desata Riña

Un bloqueo en la Autopista México-Puebla hoy 7 de julio de 2026 mantiene paralizada la circulación en ambos sentidos de la vialidad, clave para la movilidad entre la Ciudad de México y el Estado de México; esto sabemos.

De acuerdo con los primeros reportes, los manifestantes son padres de familia y maestros de una escuela ubicada en Ixtapaluca, quienes denuncian presuntos actos de abuso policial en inmediaciones del plantel de la colonia 20 de Noviembre.

Por está razón, decidieron bloquear ambos sentidos de la México-Puebla, específicamente desde el kilómetro 29, por lo que a partir de ese punto, hay un enorme estacionamiento en la vía principal.

Los inconformes colocaron diversos objetos para impedir el paso de los autos. Las personas, incluidos menores de edad, aseguran que no se moverán del sitio hasta que les den solución a sus demandas.

¿Qué pasa en la Autopista México-Puebla hoy?

Sin embargo, los conductores particulares y usuarios de transporte público afectados, están molestos por el cierre.

Debido a que la semana pasada, otro bloqueo encabezado por vecinos que exigían la reparación de un canal para evitar inundaciones en varias colonias de Ixtapaluca, provocó caos durante varias horas en la zona.

"Solo perjudican a gente que no tiene la culpa, gente que llega tarde a sus casas", escribió una mujer afectada.

"¿Y nosotros qué? Vayan a levantar un acta por ese delito a la Fiscalía Edomex", indicó otro automovilista varado.

La autopista México-Puebla presenta afectaciones en al menos tres kilómetros a partir del punto del bloqueo. Por la desesperación, algunos usuarios de transporte público descienden de las unidades para tratar de llegar a sus destinos caminando.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. VIDEO: Trifulca y Balazos en Presunto Abuso Policial en Ixtapaluca Afuera de Primaria

¿Qué ocurrió en la Escuela Preparatoria 122 en Ixtapaluca?

Según datos preliminares, los padres de familia piden a las autoridades que se haga justicia por los hechos ocurridos al interior del plantel. Lo anterior, porque durante una protesta por un caso de presunto abuso sexual en agravio de un menor de edad, elementos de la Policía Municipal irrumpieron y provocaron caos.

Además, los inconformes señalan que durante esos actos de "represión", supuestamente se escucharon disparos de arma de fuego. Así lo narró a N+, Miguel Ángel, quien fue testigo:

"Llegó el director y le dijo que no podía estar ahí, que no podía haber entrado armado a la escuela y que se retirara. El oficial con lujo de violencia, agarró el radio y dio la orden de que entraran", contó.

El manifestante refirió que luego de esa indicación los oficiales irrumpieron violentamente:

"Los policías entraron con lujo de violencia, agrediendo a madres de familia que estaban ahí, agrediendo a padres de familia y a docentes", explicó.

En tanto, Fernanda Rubí, madre de familia, relató que los disparos ocurrieron cuando los trabajadores de la escuela fueron sacados del plantel. En ese instante fue cuando los policías golpearon a los civiles:

"Varios padres salieron a las unidades a querer detener, que no se llevaran al profesor José Luis y un policía aventó disparos y ni siquiera los aventó al aire, los aventó directo hacia el suelo, hacia las personas, tiraron una reja, no les importó que se les dijera que había niños", contó.

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EPP