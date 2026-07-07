¿Qué Pasó en México-Puebla? Bloqueo por Abuso de Autoridad y Disparos en Escuela Desata Riña

Un bloqueo mantiene paralizada la Autopista México-Puebla hoy 7 de julio de 2026, por lo que se registran filas kilométricas

El bloqueo en la autopista México-Puebla provoca caos vial en EdomexFoto: N+
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