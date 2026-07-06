Automovilista Apuñala a Motociclista Durante Pleito por Estacionamiento en CDMX

Un pleito vial al exterior de una farmacia ubicada en la colonia Jardín Balbuena, dejó una persona apuñalada en la alcaldía Venustiano Carranza; autoridades buscan al responsable.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron esta tarde afuera del negocio ubicado sobre la avenida Fray Servando Teresa de Mier, cuando los conductores discutieron por un lugar de estacionamiento.

Al lugar llegaron de inmediato los servicios de emergencia, quienes atendieron a un hombre por una lesión provocada por un objeto punzocortante. También atendieron a otra que presentó diversos golpes en el cuerpo.

¿Cómo ocurrió el pleito vial en la colonia Jardín Balbuena?

Mientras atendían a las personas lesionadas, los testigos relataron a las autoridades cómo ocurrieron los hechos, con la finalidad de detener al presunto agresor, quien escapó una vez que hirió al trabajador.

Según la información preliminar, todo comenzó por un pleito vial, cuando el conductor de una camioneta se estacionó en un lugar que es usado por el personal repartidor de la farmacia.

Entonces, el trabajador le pidió que moviera su unidad, ya que tenía que realizar una entrega. Sin embargo, el conductor se molestó, descendió de su vehículo y golpeó en varias ocasiones al repartidor.

Al ver esta escena, uno de los compañeros de la víctima salió a defenderlo, pero también fue agredido a golpes por el conductor. El presunto agresor regresó a su unidad, sacó un objeto y apuñaló al repartidor con el que inicialmente comenzó el pleito vial.

Las autoridades ya realizan un operativo para localizar al sospechoso y presentarlo ante el Ministerio Público para deslindar responsabilidades. Hasta el momento, se desconoce el estado de salud del repartidor apuñalado.

EPP