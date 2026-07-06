Automovilista Apuñala a Motociclista Durante Pleito por Estacionamiento en CDMX

El pleito vial en la colonia Jardín Balbuena provocó una intensa movilización de servicios de emergencia; esto ocurrió

Jardín Balbuena, Venustiano Carranza | Scarlett Romero Villa
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