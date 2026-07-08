¿EUA Seguirá en la OTAN? Trump Habla sobre Mantenerse en la Alianza
Trump afirmó su compromiso con la alianza; esto comentó sobre la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN)
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habló sobre mantenerse en la alianza de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).
Las declaraciones fueron realizadas durante la cumbre de la OTAN, donde líderes de los países miembros analizaron temas de seguridad, defensa y cooperación internacional en un contexto marcado por diversos conflictos y desafíos geopolíticos.
Durante un encuentro con medios de comunicación al margen de la reunión, Trump calificó la cumbre como positiva y destacó el ambiente entre los países aliados.
"Fue una gran reunión, había mucho amor en esa sala, mucha unidad", expresó el mandatario al referirse a las conversaciones sostenidas con los integrantes de la alianza.
Trump también dejó claro que la intención de Estados Unidos es continuar formando parte de la alianza.
Los comentarios llegan después de que Trump manifestara inconformidad con algunos aliados europeos por su postura respecto a la guerra con Irán, lo que generó especulaciones sobre la relación entre Estados Unidos y la OTAN.
FBPT