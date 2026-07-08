¿EUA Seguirá en la OTAN? Trump Habla sobre Mantenerse en la Alianza

Trump afirmó su compromiso con la alianza; esto comentó sobre la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN)

Donald Trump, presidente de Estados UnidosDonald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: Reuters | Archivo

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