¿EUA Seguirá en la OTAN? Trump Habla sobre Mantenerse en la Alianza

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habló sobre mantenerse en la alianza de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

Las declaraciones fueron realizadas durante la cumbre de la OTAN, donde líderes de los países miembros analizaron temas de seguridad, defensa y cooperación internacional en un contexto marcado por diversos conflictos y desafíos geopolíticos.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Donald Trump Arremete Contra la OTAN Durante Cena de Estado en Ankara, Turquía

Trump afirma que Estados Unidos quiere seguir en la OTAN

Durante un encuentro con medios de comunicación al margen de la reunión, Trump calificó la cumbre como positiva y destacó el ambiente entre los países aliados.

"Fue una gran reunión, había mucho amor en esa sala, mucha unidad", expresó el mandatario al referirse a las conversaciones sostenidas con los integrantes de la alianza.

Trump también dejó claro que la intención de Estados Unidos es continuar formando parte de la alianza.

Los comentarios llegan después de que Trump manifestara inconformidad con algunos aliados europeos por su postura respecto a la guerra con Irán, lo que generó especulaciones sobre la relación entre Estados Unidos y la OTAN.

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