Continúan sin Agua Más de 200 Colonias en Tijuana y Rosarito; ¿Cuándo Regresa el Servicio?

Las autoridades mantienen el suministro mediante pipas gratuitas mientras avanzan los trabajos para reparar la falla que afecta a Tijuana y Playas de Rosarito

CESPT Anuncia Fecha para Iniciar la Recuperación del Servicio de AguaFoto: CESPT

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Más de 200 colonias en Tijuana y Rosarito siguen sin agua. La CESPT trabaja sin parar para reparar la falla en el sistema. El servicio comenzará a restablecerse el 14 de julio. Infórmate sobre el avance.

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