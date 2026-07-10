Continúan sin Agua Más de 200 Colonias en Tijuana y Rosarito; ¿Cuándo Regresa el Servicio?

La Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT) informó que continúan los trabajos para reparar la falla registrada en el sistema de bombeo Booster de la Presa El Carrizo, la cual provocó afectaciones en el suministro de agua potable en más de 200 colonias de Tijuana y Playas de Rosarito.

El organismo indicó que, en coordinación con la Secretaría para el Manejo, Saneamiento y Protección del Agua (SEPROA) y la Comisión Estatal del Agua (CEA), personal técnico mantiene labores ininterrumpidas para concluir la reparación del equipo y avanzar en la normalización del servicio.

¿Cuándo regresará el agua en las colonias afectadas?

La CESPT informó que la recuperación paulatina del servicio comenzará a partir del martes 14 de julio, por lo que el suministro se irá restableciendo de manera gradual conforme concluyan las maniobras de reparación del sistema Booster de la Presa El Carrizo.

Las autoridades señalaron que continuarán informando a la ciudadanía sobre el avance de los trabajos y el restablecimiento del servicio a través de sus canales oficiales.

Continúa el suministro de agua mediante pipas gratuitas

Mientras concluyen las reparaciones, brigadas de la CESPT mantienen el abastecimiento de agua potable mediante pipas en las colonias que permanecen con interrupción del servicio.

El organismo recordó que este apoyo es completamente gratuito, por lo que exhortó a la población a reportar cualquier intento de cobro por el suministro de agua.

Asimismo, informó que las rutas y colonias donde operan las pipas se actualizan de manera oportuna a través de sus redes sociales oficiales, con el objetivo de atender a las familias afectadas hasta que el servicio quede completamente restablecido.

APG