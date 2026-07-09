Colegio Publica Foto de Graduación de Gilberto Mora; Así Recibió 'Morita' su Reconocimiento

La institución educativa destacó la disciplina y constancia del futbolista tijuanense al combinar sus estudios con su participación en la Selección Mexicana

Colegio Publica Foto de Graduación de Gilberto Mora; Así Recibió su ReconocimientoFoto: AP

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