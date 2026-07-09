Colegio Publica Foto de Graduación de Gilberto Mora; Así Recibió 'Morita' su Reconocimiento

El futbolista Gilberto Rafael Mora Zambrano, conocido como Gil Mora, se graduó de preparatoria del Colegio Alemán Cuauhtémoc Hank, institución que reconoció su esfuerzo académico y su destacada participación deportiva, luego de representar a México durante el Mundial de 2026.

A través de una publicación en redes sociales, el colegio felicitó al joven futbolista y destacó que su disciplina, constancia y pasión lo han convertido en un ejemplo para la comunidad estudiantil, tanto dentro como fuera de las aulas.

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Asimismo, el colegio reconoció que, además de concluir una etapa académica, Gil Mora ha construido una carrera deportiva que lo ha convertido en una de las principales promesas del fútbol mexicano.

El colegio ya había reconocido su debut profesional con Xolos

La institución educativa también recordó que el futbolista ya había recibido un reconocimiento por su debut en la Primera División con Xolos de Tijuana, cuando con apenas 15 años anotó un gol en su primer partido oficial frente al Club León.

En la placa entregada por el colegio se destacó que ese logro fue resultado de la dedicación, el esfuerzo y la disciplina demostrados tanto en el ámbito deportivo como en su formación académica, además de señalar que representaba el inicio de una carrera llena de éxitos.

Con su reciente graduación y tras su participación con la Selección Mexicana en el Mundial de 2026, Gil Mora continúa consolidándose como uno de los jóvenes futbolistas con mayor proyección del país, al combinar su desarrollo profesional con la conclusión de sus estudios de nivel medio superior.

APG