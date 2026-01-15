¿Dónde Ver los Playoffs NFL 2026 Gratis? Días, Horarios y Canal de Partidos de Ronda Divisional

El camino hacia el Super Bowl LX ya comenzó. El pasado fin de semana comenzaron los Playoffs de la NFL con la Ronda de Comodín, en donde tuvimos partidos emocionantes y un par de sorpresas, entre ellas la eliminación de los vigentes campeones. Ahora, los equipos que aún se mantienen con vida deberán verse las caras en la Ronda Divisional, la cual comienza este sábado 17 de enero.

La Ronda Divisional marcará también el debut de los líderes de conferencia en estos Playoffs, pues recordemos que tanto los Broncos de Denver, como los Halcones Marinos de Seattle, descansaron la semana anterior gracias a que obtuvieron el mejor récord durante la temporada regular en las Conferencias Americana y Nacional, respectivamente.

¿Cuándo y a qué hora son los juegos de la Ronda Divisional?

La Ronda Divisional comienza este sábado 17 de enero, con dos partidos, y termina el domingo 18 de enero con los últimos dos enfrentamientos de esta instancia. Estas son las fechas y los horarios para los juegos de Playoffs:

Sábado 17 de enero

Denver Broncos vs Buffalo Bills - 3:30 pm

Seattle Seahawks vs San Francisco 49ers - 7:00 pm

Domingo 18 de enero

New England Patriots vs Houston Texans - 2:00 pm

Chicago Bears vs Los Angeles Rams - 5:30 pm

¿Dónde ver gratis la Ronda Divisional de los Playoffs NFL 2026 en vivo?

Podrás ver la Ronda Divisional totalmente en vivo en TV abierta, a través de la señal de Canal 5. La transmisión de todos los Playoffs de la NFL 2026, incluyendo el Super Bowl LX, la podrás disfrutar completamente gratis. Además, en N+, te llevaremos todos los resultados de esta postemporada.

