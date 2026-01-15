TelevisaUnivision y TUDN serán la casa de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se celebrará por primera vez en tres sedes: México, Estados Unidos y Canadá.

Se trata de uno de los retos más importantes en la historia de TelevisaUnivision y TUDN, que por tercera vez será televisora oficial de la Copa del Mundo.

A su vez, será la encargada de presentar el renovado Estadio Banorte y administrar la sede de la Ciudad de México, donde se espera el arribo de miles de aficionados del futbol.

¡Estamos Listos! TelevisaUnivision y TUDN Presentan su Plan Rumbo al Mundial 2026

TUDN presenta su hoja de ruta para el Mundial 2026

Con este fin, este jueves 15 de enero de 2026, TUDN presentó su hoja de ruta para el Mundial 2026 ante los ojos de los principales socios de la empresa más importante de contenido en español: Emilio Azcárraga, Alfonso de Angoitia y Bernardo Gómez.

Talento, técnicos, productores, camarógrafos y todo el equipo de TUDN están listos para entregar un producto que impacte y deje huella en la vida de los televidentes.

Desde las redes hasta los programas de televisión, todo el personal unido por una sola causa: México, Estados Unidos y Canadá: 2026.

