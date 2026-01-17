Así Fue la Prueba de 'Checo' Pérez con el Auto de Cadillac por Primera Vez

Este viernes, se grabaron las tomas de publicidad en Inglaterra de la escudería Cadillac a puerta cerrada antes de la presentación oficial el 8 de febrero.

De cara al debut en la Fórmula 1 de la escudería Cadillac, finalmente llegó el día en el que Sergio ‘Checo’ Pérez, probó por primera vez el auto, en Inglaterra.

El circuito de Silverstone fue el lugar testigo de este gran momento tanto para la escudería como para los pilotos, donde se realizaron las pruebas del vehículo, poco más de un mes antes del inicio de la campaña, que ocurrirá el próximo 7 de marzo, en el Gran Premio de Australia.

Sobre este día, la escudería publicó en sus redes:

Haciendo historia en Silverstone. Cada segundo de hoy es un hito en el viaje que hemos preparado desde el principio

Mensaje que acompañó con fotografías y en X un video donde se ve al monoplaza mientras cruza la línea de meta, con el mensaje:

La primera vuelta de algo mucho más grande

Al respecto de estas pruebas, Sergio ‘Checo’ Pérez indicó:

La historia comienza hoy para Cadillac. Primeras vueltas completadas.

Aseguró estar orgulloso del equipo:

Orgulloso de este equipo y agradecido con cada una de las personas por todo el trabajo duro. ¡Vamos!

Tanto sus compañeros Valtteri Bottas como Zhou Guanyu expresaron su emoción por la realización de estas pruebas con el auto de la escudería estadounidense.

Los entrenamientos privados se realizarán en Barcelona el próximo 26 de enero donde la escudería estadounidense afinará los últimos detalles antes de presentar el domingo 8 de febrero durante el Super Bowl, la decoración definitiva con la que debutará en la temporada.

