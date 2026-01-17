Copa Africana de Naciones: Senegal Denuncia a Marruecos a Horas de la Final

La Federación Senegalesa de Futbol (FSF) publicó un comunicado este sábado 17 de enero, en el cual detalla una lista de quejas a la Confederación Africana de Futbol (CAF), horas antes de la final de la Copa Africana de Naciones en contra el anfitrión Marruecos.

La gran final del certamen se llevará a cabo este domingo 18 de enero con el partido Senegal vs Marruecos. El compromiso está programado para comenzar en punto de las 13:00 horas (tiempo del centro de México).

Las quejas de Senegal antes de la final de la Copa Africana de Naciones

En ese sentido, la selección de Senegal se dijo insatisfecha con una serie de cuestiones que incluyen la operación de seguridad en torno a los jugadores y el alojamiento. El comunicado denuncia que supuestas faltas en temas de seguridad a la llegada del cuadro senegalés a la estación de Rabat, la cual "expuso al equipo a riesgos incompatibles con los estándares del evento".

Además, la FSF aseguró que se les negó a entrenar en el Complejo Mohammed VI (lugar en el que sí entrena la selección de Marruecos) y añadió que aún no se ha notificado una sede alternativa, lo cual "plantea una cuestión de equidad deportiva".

Aunado a esto, Senegal también externó su preocupación ante la distribución de entradas para sus aficionados, pues aseguran que únicamente pudieron adquirir 2 mil 850, cuando la capacidad del estadio en el que se jugará la final es de 69 mil 500 personas.

El entrenador de la selección senegalesa, Pape Thiaw, explicó en conferencia de prensa que estas acciones "está en juego la imagen de África".

