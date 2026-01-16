Monterrey No Tiene Piedad y Golea a Mazatlán; Es Líder Momentáneo del Clausura 2026

Rayados de Monterrey no tuvo piedad y goleó 5-1 a Cañoneros de Mazatlán, en el inicio de la Jornada 3 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

Las anotaciones de los regios fueron obra de Jesús Corona (8'), Jorge Rodríguez (21'), Anthony Martial (25'), Germán Berterame (56') e Iker Fimbres (66'); mientras que el tanto de los sinaloenses fue por conducto de Jordan Sierra, al minuto 86'.

Con el resultado, el conjunto norteño tomó momentáneamente la cima del campeonato mexicano, al sumar 6 puntos, los mismos que Toluca y Chivas, que todavía no ven acción en esta jornada.

Por su parte, los Cañoneros se quedaron en el sótano del torneo, pues no han sumado en sus tres compromisos de inicio de temporada.

Un duelo disparejo

Los Cañoneros recibieron al cuadro regiomontano, en el único compromiso de este viernes 16 de enero, en la Liga MX del futbol mexicano.

El conjunto visitante llegaba de vencer al Necaxa en la fecha anterior, mientras que los locales comenzaron el certamen con dos derrotas.

Recordemos que la tercera jornada del futbol mexicano marcará la primera pausa del calendario, pues la cuarta fecha comenzará hasta el 30 de enero.

Esto se debe a que la Selección Mexicana disputará un par de partidos amistosos ante Panamá, el 22, y Bolivia, el 25 de este mes.

Noticia relacionada: Convocatoria Selección Mexicana: Javier Aguirre Presenta Lista para Enfrentar a Panamá y Bolivia

Resultado del partido Mazatlán vs Monterrey

El partido entre Mazatlán y Monterrey fue dominado totalmente por los Rayados, que fue contundente para acabar con un débil rival y apalearlo 5-1.

El próximo sábado 31 de enero, a las 19:00 horas, el Monterrey recibirá a los Xolos de Tijuana, en duelo de la Jornada 4 del Clausura 2026.

Así se jugará el resto de la Jornada 3 de la Liga MX

Acá te dejamos la lista de los partidos que faltan por disputarse en la Jornada 3 del Clausura 2026:

Necaxa vs Atlas - Sábado 17 de enero - 5:00 pm

Chivas vs Querétaro - Sábado 17 de enero - 5:07 pm

Tigres vs Toluca - Sábado 17 de enero - 7:00 pm

Cruz Azul vs Puebla- Sábado 17 de enero - 9:05 pm

Tijuana vs Atlético San Luis - Sábado 17 de enero - 9:05 pm

Pumas vs León - Domingo 18 de enero - 12:00 pm

Santos vs Juárez- Domingo 18 de enero - 5:00 pm

Pachuca vs América - Domingo 18 de enero - 7:05 pm

Con información de N+