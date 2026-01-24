¿Quién Juega Mañana en la NFL? Horarios y Dónde Ver Finales de Conferencia 2026 En Vivo Gratis

Falta poco para el Super Bowl y para todos los amantes del futbol americano que aún no saben qué juegos hay este fin de semana ni a qué hora son los partidos, acá te decimos quién juega mañana, los horarios y dónde ver las Finales de Conferencia de la NFL 2026 en vivo por TV gratis y online.

Luego de llevarse a cabo la Ronda Divisional, en una nota ya te dijimos cómo quedaron las Finales de Conferencia, para que sepas los partidos de la NFL que se van a jugar este domingo 25 de enero. De igual forma ya te contamos cuándo es el Super Bowl 2026 y dónde se jugará.

Video: Rumbo al Super Bowl 2026: ¿Cuándo y A Qué Hora Ver Finales de Conferencia de NFL?

¿Quién juega mañana en la NFL 2026?

Las Finales de Conferencia se van a jugar durante la tarde de este domingo 25 de enero 2026. Los juegos de la NFL para conocer a los campeones de Nacional y la Americana quedaron definidos de la siguiente manera:

Final de la Conferencia Americana: Denver Broncos vs New England Patriots .

. Final de la Conferencia Nacional: Seattle Seahawks vs Los Angeles Rams.

¿A qué son los partidos de la NFL hoy?

Las Finales de Conferencia NFL 2026 ya tienen horarios definidos. Se juegan a partir de las 14:00 horas (tiempo del centro de México) de este 25 de enero:

Broncos vs Patriots: Se juega a las 14:00 horas, en el Estadio Empower Field at Mile High, de Denver. Seahawks vs Rams: Empieza a las 17:30 horas, en el Estadio Lumen Field, de Seattle.

Video: Green Day Dará Concierto Inaugural de la NFL el 8 de Febrero

¿Dónde ver Broncos vs Patrios y Seahawks vs Rams en vivo?

Las partidos de la NFL hoy, correspondientes a las Finales de Conferencia se van a poder ver en Canal 5 en vivo, señal que es gratis para la TV abierta en México.

Vía online los juegos de Broncos vs Patriots y Seahawks vs Rams se pueden mirar en vivo online a través de la app de ViX Premium, la cual está disponible mediante una suscripción.

Con toda esta información ya no hay pretexto para perderse los partidos de las Finales de Conferencia de la NFL 2026, pues al terminar ambos juegos conoceremos a los dos equipos que jugarán el Super Bowl en febrero próximo.

