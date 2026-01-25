Tien Elimina a Medvedev del Abierto de Australia; Djokovic Pasa a Cuartos Tras Retiro de Mensik.

El tenista estadounidense Learner Tien derrotó al tres veces finalista Daniil Medvedev en el Abierto de Australia el domingo y se clasificó por primera vez para los cuartos de final de un Grand Slam, pese a necesitar un descanso por un sangrado nasal. Mientras que Novak Djokovic clasificó a la misma instancia ante el retiro de Jakub Mensik.

El deportista de 20 años, que coronó un 2025 espectacular al ganar el título ATP Next Gen, aplastó al ruso por 6-4, 6-0 y 6-3 en solo 1 hora y 42 minutos en la Margaret Court Arena.

El cabeza de serie número 25, Tien, se colocó de esta manera en un enfrentamiento de cuartos de final contra el alemán Alexander Zverev, cabeza de serie número 3.

Tien es el cuartofinalista más joven en individuales masculinos en Melbourne Park desde Nick Kyrgios en 2015. También es el estadounidense más joven en alcanzar los cuartos de final en un Grand Slam desde Andy Roddick en 2002 en el Abierto de Estados Unidos.

Nole pasa sin jugar

El checo Jakub Mensik se declaró baja por lesión este domingo, víspera de su duelo de octavos de final contra Novak Djokovic, que se ve así en cuartos de final del Abierto de Australia, anunciaron los organizadores.

"Luego de los dos últimos partidos tuve cada vez más dolor y el problema está en el costado izquierdo de mis músculos abdominales", explicó el jugador en unas declaraciones transmitidas por la organización del primer Grand Slam del año.

"Entrar a la pista mañana (lunes) sería asumir un riesgo demasiado alto para las próximas semanas, para mis próximos torneos y simplemente para mi salud", añadió.

Mensik disputaba en Melbourne su noveno "Grande", y nunca antes había superado la tercera ronda.