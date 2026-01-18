Una Recogepelotas Se Marea y Se Desvanece por el Calor en Partido del Abierto de Australia.

Una recogepelotas se mareó y cayó debido al fuerte calor este domingo 18 de enero en el arranque del Abierto de Australia, en el partido entre las jugadoras Zeynep Sonmez y Ekaterina Alexandrova, que corrieron a ayudarla.

El incidente ocurrió cuando Alexandrova, undécima cabeza de serie, estaba sacando en el segundo set y la chica cayó de espaldas mientras estaba de pie junto a la juez de silla en el 1573 Arena.

La recogepelotas se levantó rápidamente, pero empezó a tambalearse de nuevo, y Sonmez inmediatamente levantó la mano para suspender el juego.

La turca corrió a ayudarla, la rodeó con el brazo por la cintura y la ayudó a buscar sombra, mientras que Alexandrova fue a buscar bolsas de hielo a una nevera a pie de pista, antes de que la recogepelotas recibiera atención médica.

Al parecer, se trató de un incidente relacionado con el calor, ya que la temperatura en ese momento rondaba los 29 °C, pero con alta intensidad en la superficie de la pista dura expuesta.

Las jugadoras esperaron hasta que la recogepelotas y el personal médico abandonaron el estadio y, tras un retraso de unos siete minutos, continuaron el partido. El torneo indicó que la chica se recuperó rápidamente, pero no participó en el resto del encuentro.

¿Cómo terminó el partido?

Cuando se reanudó, Sonmez, procedente de la clasificación, sorprendió a Alexandrova por 7-5, 4-6 y 6-4, logrando la victoria más importante de su carrera.

La jugadora de 23 años acaparó titulares en Wimbledon el año pasado, convirtiéndose en la primera tenista de Turquía en alcanzar la tercera ronda de un Grand Slam en la era Open.

En la segunda ronda de Australia se enfrentará a la estadounidense Elizabeth Mandlik, invitada por la organización, o a la húngara Anna Bondar.

Las temperaturas pueden llegar a los 40°C durante el Abierto de Australia. Se prevé que esta semana alcancen un máximo de al menos 36°C.

