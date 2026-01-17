Pandilleros Se Amotinan y Toman Como Rehenes a Más de 40 Guardias en Cárceles de Guatemala.

Grupos de pandilleros retuvieron a más de 40 guardias en varias cárceles de Guatemala este sábado 17 de enero cuando se amotinaron como protesta al traslado de sus líderes a una prisión de máxima seguridad, informaron las autoridades.

Las pandillas Barrio 18 y su enemiga Mara Salvatrucha (MS-13), consideradas "terroristas" por Estados Unidos y Guatemala, están acusadas en el país de sicariato, extorsión y tráfico de drogas.

A mediados del año pasado, las autoridades trasladaron a los principales cabecillas a una cárcel de máxima seguridad donde permanecen aislados, lo que ha provocado desde entonces motines de pandilleros.

Hasta el momento "no hay personas heridas ni fallecidas", señaló en conferencia de prensa el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, quien descartó negociar la liberación de los rehenes.

El gobierno no va a "restituirles sus privilegios" ni a "trasladarlos a las cárceles que ellos quieren" si no liberan a los rehenes, dijo Villeda.

El director del sistema penitenciario, Jorge Guillermo López, informó de nueve guardias retenidos en la cárcel de máxima seguridad Renovación I, donde se encuentran los líderes de las pandillas, a unos 75 kilómetros al sur de Ciudad de Guatemala.

Historias recomendadas:

Con información de AFP

ASJ