Choques Entre Manifestantes por Ofensiva Migratoria de Trump Escalan Tensión en Minneapolis

Manifestantes a favor y en contra de la más reciente ofensiva migratoria del gobierno de Donald Trump se enfrentaron este sábado en el centro de Minneapolis, en un nuevo episodio de tensión derivado del endurecimiento de las políticas de inmigración en Minnesota. El choque ocurrió mientras la oficina del gobernador Tim Walz informaba que la Guardia Nacional estatal había sido movilizada y estaba lista para apoyar a las fuerzas del orden, aunque sin despliegue directo en las calles.

Las protestas se han registrado a diario desde que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) intensificó la aplicación de las leyes migratorias en las Ciudades Gemelas de Minneapolis y St. Paul, con el envío de más de 2 mil agentes federales. Este sábado, un grupo numeroso de manifestantes contrarios al ICE se enfrentó a un contingente mucho menor que expresaba su apoyo al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.

Manifestaciones en Minneapolis Exigen Retiro de ICE Tras Muerte de Renee Good

Durante el altercado, el grupo anti-ICE ahuyentó a los manifestantes pro-ICE y obligó al menos a uno de ellos a retirarse una camisa que consideraron ofensiva. Jake Lang, organizador de la manifestación a favor del ICE, abandonó el lugar con aparentes lesiones, incluyendo moretones y rasguños en la cabeza. Antes de la llegada de un camión policial blindado y agentes de la policía de Minneapolis con equipo antidisturbios, se lanzaron bolas de nieve y globos de agua.

Váyanse a casa

“Estamos aquí para demostrarles a los nazis, al ICE, al DHS y al MAGA que no son bienvenidos en Minneapolis”, declaró el manifestante local Luke Rimington. “Fuera de nuestra ciudad, fuera de nuestro estado. Váyanse a casa”.

En paralelo, la Guardia Nacional de Minnesota informó que fue movilizada por el gobernador Walz para brindar apoyo logístico y vial a la Patrulla Estatal, con el objetivo de proteger vidas, preservar la propiedad y garantizar el derecho a la protesta pacífica. La mayor Andrea Tsuchiya, portavoz de la corporación, precisó que las tropas se encuentran listas y preparadas, pero que aún no han sido desplegadas en la ciudad.

Sigue Enfrentamiento entre Ciudadanos y ICE en Minneapolis; Trump Amenaza con Invocar la Ley de Insurrección

La ofensiva migratoria en las Ciudades Gemelas, bastión tradicionalmente liberal, ha provocado una fuerte reacción social, con denuncias de tácticas agresivas por parte de agentes de inmigración, incluidos operativos con agentes enmascarados y detenciones en viviendas y vehículos. La operación ya ha dejado al menos una víctima mortal: Renee Good, ciudadana estadounidense y madre de tres hijos, quien murió el 7 de enero tras recibir disparos de un agente del ICE durante un enfrentamiento.

El viernes, un juez federal dictaminó que los oficiales de inmigración no pueden detener ni utilizar gases lacrimógenos contra manifestantes pacíficos que no obstruyan las labores policiales, incluso si se encuentran observando los operativos durante la represión en Minnesota.

Historias recomendadas:

Trump Amenaza con Aranceles del 10% a Países Europeos si no Apoyan la Compra de Groenlandia

La Unión Europea Anuncia una Respuesta Coordinada Ante Amenazas e Intimidaciones de Trump