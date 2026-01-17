Trump Amenaza con Aranceles del 10% a Países Europeos si no Apoyan la Compra de Groenlandia

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este sábado 17 de enero 2026 que impondrá aranceles a varios países europeos si no respaldan un acuerdo para la compra “completa y total” de Groenlandia por parte de Estados Unidos.

En un mensaje publicado en su red social Truth Social, sostuvo que la isla es clave para la seguridad global ante el interés de China y Rusia, y afirmó que solo Estados Unidos puede garantizar su protección.

¿A qué países amenaza con aplicar aranceles?

Trump detalló que, a partir del 1 de febrero de 2026, Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia enfrentarán un arancel del 10% sobre todos los bienes que envíen a Estados Unidos, porcentaje que subiría al 25% el 1 de junio de 2026.

Señaló que los aranceles se mantendrán vigentes hasta que se alcance un acuerdo sobre Groenlandia y que Washington está dispuesto a negociar con los países involucrados.

Reunión entre Vance y ministros de Dinamarca y Groenlandia

A principios de esta semana, los ministros de Relaciones Exteriores de Dinamarca y Groenlandia se reunieron en Washington con el vicepresidente estadounidense JD Vance y el secretario de Estado Marco Rubio.

El encuentro no resolvió las profundas diferencias, pero produjo un acuerdo para establecer un grupo de trabajo, sobre cuyo propósito Dinamarca y la Casa Blanca luego ofrecieron opiniones públicas marcadamente divergentes.

Mandatarios europeos han insistido en que solo Dinamarca y Groenlandia deben decidir sobre asuntos relacionados con el territorio, y Dinamarca anunció esta semana que estaba aumentando su presencia militar en Groenlandia en cooperación con aliados.

Con información de AP.

Información en desarrollo.

