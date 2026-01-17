Tras Amenazas de Trump, Miles Marchan en Copenhague al Grito de "Groenlandia No Está en Venta"
|
N+
-
La manifestación fue organizada por residentes en Dinamarca y la ONG danesa Ayuda a la Acción
COMPARTE:
Miles de personas recorrieron este sábado el centro de Copenhague al grito de "Groenlandia no está en venta" y en contra de las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, de hacerse con ese territorio autónomo danés.
La manifestación, convocada por organizaciones de groenlandeses residentes en Dinamarca y la ONG danesa Ayuda a la Acción, comenzó en la plaza del Ayuntamiento, donde intervinieron, entre otros, la alcaldesa de Copenhague, Sisse Marie Welling, y varios políticos groenlandeses.
Información en desarrollo...