Inicio Internacional Tras Amenazas de Trump, Miles Marchan en Copenhague al Grito de "Groenlandia No Está en Venta"

Tras Amenazas de Trump, Miles Marchan en Copenhague al Grito de "Groenlandia No Está en Venta"

|

N+

-

La manifestación fue organizada por residentes en Dinamarca y la ONG danesa Ayuda a la Acción

Miles de personas recorren Copenhague al grito de "Groenlandia no está en venta". Foto: EFE

Miles de personas recorren Copenhague al grito de "Groenlandia no está en venta". Foto: EFE

COMPARTE:

Miles de personas recorrieron este sábado el centro de Copenhague al grito de "Groenlandia no está en venta" y en contra de las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, de hacerse con ese territorio autónomo danés.

La manifestación, convocada por organizaciones de groenlandeses residentes en Dinamarca y la ONG danesa Ayuda a la Acción, comenzó en la plaza del Ayuntamiento, donde intervinieron, entre otros, la alcaldesa de Copenhague, Sisse Marie Welling, y varios políticos groenlandeses.

Información en desarrollo... 

Donald Trump
Inicio Internacional Protestas copenhague hoy 17 de enero 2026 marchan amenazas trump groenlandia no esta venta