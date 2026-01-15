¿Qué Países han Enviado Tropas a Groenlandia para Apoyar a Dinamarca?

Varios países europeos han anunciado el envío de personal militar a Groenlandia, luego de las amenazas de Donald Trump para tomar la isla. Dinamarca, por su parte, advierte que Estados Unidos mantiene intacto el interés en apoderarse de su territorio.

Emmanuel Macron anunció que un grupo de soldados de Francia ya se encuentra en Groenlandia.

Donald Trump asegura que si Estados Unidos no se hace con la isla de Norteamérica, Rusia o China podrían ocuparla.

Países europeos envían elementos militares a Groenlandia ante amenazas de Trump

Francia ha sido el primer país europeo en enviar soldados a Groenlandia para reforzar la seguridad de la isla. Ante las amenazas de Donald Trump, Emmanuel Macron anunció que aceleraría la apertura de un consulado, además anunció el envío de personal militar al territorio autónomo propiedad de Dinamarca.

El presidente de Francia dio a conocer que convocó una reunión de emergencia del gabinete de Defensa en París tanto por las amenazas sobre Groenlandia, como por la represión a las protestas en Irán. Durante un discurso de Año Nuevo antes las Fuerzas Armadas, Emmanuel Macron dijo:

Un primer equipo de soldados franceses ya está en el lugar y se reforzará en los próximos días con medios terrestres, aéreos y marítimos.

Nuuk, capital de Groenlandia, isla amenazada por Estados Unidos. Foto: Reuters

Pero Francia no es el único que ha anunciado que apoyará a Dinamarca en el terreno. Alemania, Suecia y Noruega también han declarado que están enviando personal militar a Groenlandia para iniciar los preparativos de simulacros.

Entre los principales aliados de Dinamarca, solo Polonia ha rechazado el envío de personal militar. Al respecto, el Ministerio danés de Defensa, Troels Lund Poulsen, danés declaró:

Las Fuerzas Armadas danesas, junto con varios aliados árticos y europeos, estudiarán en las próximas semanas cómo llevar a la práctica una mayor presencia y actividad de ejercicios en el Ártico.

Dinamarca advierte que Estados Unidos aún quiere apoderarse de Groenlandia

Los cancilleres de Groenlandia y Dinamarca tuvieron una reunión en la Casa Blanca con el secretario de Estado Marco Rubio y el vicepresidente JD Vance. Lugo de la reunión se anunció la conformación de un grupo de trabajo para resolver las “discrepancias” sobre el futuro de Groenlandia.

Al respecto, la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, declaró que Estados Unidos no ha renunciado a la idea de anexar Groenlandia:

La ambición estadounidense de apoderarse de Groenlandia está intacta.

La política señaló que persistía el “desacuerdo fundamental” entre ambos países y añadió que Dinamarca busca impedir que este escenario se haga realidad:

Eso es, por supuesto, grave, y por lo tanto continuamos nuestros esfuerzos para evitar que este escenario se haga realidad.

