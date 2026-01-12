¿Groenlandia Será el Estado 51 de EUA? Presenta Proyecto de Ley para Anexar la Isla

En el Congreso de Estados Unidos se presentó una propuesta de ley para permitir la anexión de Groenlandia. La ley permitiría a Donald Trump “tomar las medidas que sean necesarias” para que la isla se convierta en el estado 51 de la Unión Americana.

El gobierno de Groenlandia ha pedido que la propia OTAN se encargue de la defensa del territorio autónomo danés.

Francia anunció que apurará la apertura de un consulado en la isla de Norteamérica.

Representante de Florida propone ley para anexar Groenlandia a los Estados Unidos

El congresista republicano Randy Fine presentó una propuesta de ley para permitir la anexión de Groenlandia a los Estados Unidos. La propuesta contempla otorgar la autoridad para “negociar con el Reino de Dinamarca” y para “tomar las medidas que sean necesarias” para anexar la isla.

El presidente está autorizado a tomar las medidas que sean necesarias, incluyendo la búsqueda de negociaciones con el Reino de Dinamarca para anexar o adquirir Groenlandia como territorio de los Estados Unidos.

La propuesta de ley también contempla que Groenlandia se sume a Estados Unidos por medio de una anexión o por una adquisición. El texto presentado no menciona explícitamente que esté permitida una operación militar en la isla.

El texto también indica que Groenlandia adquirirá una constitución propia una vez finalizada la anexión y que el Congreso estadounidense agilizará la aprobación de la isla como el estado 51.

Una vez completada dicha anexión o adquisición, el presidente presentará al Congreso un informe que contenga las modificaciones a la ley federal que considere necesarias para admitir el territorio recién adquirido como Estado, a fin de agilizar la aprobación por parte del Congreso de la condición de Estado de Groenlandia tras la adopción de una constitución que el Congreso determine republicana en su forma y de conformidad con la Constitución de los Estados Unidos.

En Groenlandia rechazan propuestas de Trump sobre la isla

Groenlandia ha rechazado de forma tajante las amenazas de Donald Trump, quien ha afirmado que podría tomar la isla “por las malas”, si lo considera necesario. El gobierno del territorio autónomo ha pedido que la OTAN se encargue de la seguridad de la isla:

Groenlandia es parte del Reino de Dinamarca. Groenlandia es, como parte de la Mancomunidad del Reino, miembro de la OTAN, por ello la defensa de Groenlandia debe ocurrir a través de la Alianza

Por su parte, Mette Frediriksen, primera ministra de Dinamarca, mantuvo una conversación con Emmanuel Macron, quien se comprometió a acelerar la apertura de un consulado en la isla antes del verano. Días antes, el presidente de Francia había condenado “el nuevo colonialismo y el nuevo imperialismo” de los Estados Unidos.

Se espera que el ministro de Relaciones Exteriores de Dinamarca, Lars Løkke Rasmussen, y la consejera de Exteriores de Groenlandia, Vivian Motzfeldt, acudan a Washington esta misma semana. Los funcionarios se reunirán con el secretario de Estado Marco Rubio.

Los líderes de los cinco partidos partidos políticos que conforman el parlamento de Groenlandia firmaron un comunicado conjunto donde reiteraron que el futuro de la isla pertenece únicamente a sus habitantes:

El futuro de Groenlandia lo deben decidir los groenlandeses. La tarea del futuro de Groenlandia se hace en diálogo con su gente y en base a las leyes internacionales y el Estatuto de Autonomía. Ningún otro país puede inmiscuirse en ello.

