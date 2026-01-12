China Dice que EUA No Debe Usar a Otros Países Como Pretexto para Sus Intereses en Groenlandia
China señaló que Estados Unidos no debe usar a otros países para justificar sus intereses en Groenlandia, luego de que Trump justificó la necesidad de adquirir la isla antes que el gigante asiático
China afirmó este lunes 12 de enero que Estados Unidos no debería usar a otros países como un "pretexto" para perseguir sus intereses en Groenlandia y señaló que sus actividades en el Ártico cumplen con el derecho internacional.