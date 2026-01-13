‘Elegimos Dinamarca’: Primer Ministro de Groenlandia Rechaza Anexión a EUA

El primer ministro de Groenlandia declaró en conferencia de prensa que “eligen a Dinamarca”. En conferencia conjunta con Mette Frederiksen, la primera ministra danesa, fue Jens-Frederik Nielsen quien reiteró que “Groenlandia no quiere formar parte de Estados Unidos”.

El miércoles 14 de enero, los cancilleres de Groenlandia y Dinamarca serán recibidos en la Casa Blanca por Marco Rubio, secretario de Estado, y el vicepresidente JD Vance.

y serán recibidos en la por Marco Rubio, secretario de Estado, y el vicepresidente JD Vance. Donald Trump declaró en días pasados que se haría del control de la isla de Norteamérica por las buenas “o por las malas”.

Noticia relacionada: ¿Groenlandia Será el Estado 51 de EUA? Presenta Proyecto de Ley para Anexar la Isla

“Si tenemos que elegir, elegimos Dinamarca“: primer ministro de Groenlandia

En los últimos días, se han incrementado las presiones sobre Groenlandia, territorio autónomo que pertenece a Dinamarca, para anexarse a Estados Unidos. Donald Trump incluso aseguró que tomará el control de la isla “de una forma u otra”.

Según declaró el republicano, si Washington no anexa a Groenlandia, Rusia y China se podrían tomar el control del Ártico.

Video: ¿Por Qué Estados Unidos Quiere Anexar Groenlandia? Te Explicamos las Tensiones con Dinamarca

Este martes, el primer ministro de Groenlandia ofreció una conferencia conjunta con la primera ministra de Dinamarca donde reiteró su rechazo a la idea de unirse a Estados Unidos. Durante el encuentro con la prensa, el político de 34 años dijo que su pueblo elige quedarse con Dinamarca:

Nos enfrentamos a una crisis geopolítica y, si tenemos que elegir entre Estados Unidos y Dinamarca aquí y ahora, elegimos a Dinamarca.

Jens-Frederik Nielsen también subrayó que Groenlandia no tiene la intención de anexarse, ser gobernada o convertirse en propiedad de Estados Unidos:

Groenlandia no quiere ser propiedad de Estados Unidos. Groenlandia no quiere ser gobernada por Estados Unidos. Groenlandia no quiere formar parte de Estados Unidos.

Por su parte, la primera ministra danesa Frederiksen describió las amenezas de Donald Trump como “una presión totalmente inaceptable por parte de nuestro aliado más cercano”.

Cancilleres de Groenlandia y Dinamarca estarán el miércoles en la Casa Blanca

Este miércoles 14 de enero, los cancilleres de Groenlandia y Dinamarca visitarán la Casa Blanca. Vivian Motzfeldt, jefa de la diplomacia de la isla, solicitó la semana pasada una reunión con Marco Rubio, secretario de Estado.

Al respecto, el canciller danés Lars Løkke Rasmussen, quien también viajará a Washington, señaló que la reunión será presidida por JD Vance.

El vicepresidente estadounidense JD Vance quiere participar también en esta reunión, y será el anfitrión.

Video: Así Es Groenlandia, la Isla Más Grande del Mundo que Trump Quiere Controlar

En 2025, JD Vance anunció que visitaría Groenlandia tras las primeras propuestas de Donald Trump. La visita no solicitada provocó múltiples críticas, por lo que el político se limitó a visitar la base aérea estadounidense de Pituffik, en el noroeste de la isla.

Cabe señalar que esta no es la primera vez que Estados Unidos muestra interés para adquirir la isla ubicada en la región septentrional de Norteamérica. Además, la región autónoma tuvo una notable importancia en la Guerra Fría. Te explicamos estas historias y cuál es la importancia económica y geopolítica de Groenlandia en el siguiente texto.

Historias recomendadas:

Con información de AFP y Reuters