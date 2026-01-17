Delcy Rodríguez, Presidenta Encargada de Venezuela, En la Mira de la DEA por Años: Documentos

Documentos revelaron que la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) ha tenido bajo la mira a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.

Tras la captura de Nicolás Maduro, el presidente Donald Trump la presentó como una posible interlocutora para estabilizar Venezuela. Sin embargo, existen antecedentes de interés de agencias estadounidenses que no fueron mencionados públicamente.

Los documentos señalan que fue considerada “objetivo prioritario” en 2022 y que su nombre aparece en varias investigaciones por presuntos vínculos con narcotráfico, lavado de dinero y contrabando. No ha sido acusada formalmente y las autoridades declinaron comentar.

