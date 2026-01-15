María Corina Machado Presentó a Trump su Medalla del Premio Nobel de la Paz

Este jueves, 15 de enero de 2026, la líder opositora venezolana María Corina Machado entregó al presidente Donald Trump su medalla del Premio Nobel de la Paz durante un encuentro en la Casa Blanca.

La reunión se realizó alrededor del mediodía. Tras el encuentro, Machado fue captada por cámaras de medios de comunicación a través de la valla de seguridad, donde ofreció declaraciones sobre lo ocurrido.

Ante la pregunta directa de periodistas sobre si había ofrecido a Trump su Premio Nobel de Paz, Machado confirmó el hecho. La dirigente indicó que presentó la medalla al mandatario estadounidense como gesto de reconocimiento.

Aproximadamente 100 personas, entre reporteros y ciudadanos que expresaron apoyo, se congregaron en el lugar para escuchar sus palabras.

Paralelo histórico con Bolívar

Machado explicó el simbolismo de su gesto estableciendo un paralelo con eventos históricos. Hace 200 años, el general Lafayette entregó a Simón Bolívar una medalla con el rostro de George Washington, la cual el libertador conservó por el resto de su vida.

Según describió la dirigente venezolana, Lafayette dio la medalla como símbolo de hermandad entre Estados Unidos y Venezuela en su lucha por la libertad contra la tiranía. Machado presentó la entrega de su Nobel de Paz como una reciprocidad histórica:

200 años en historia, las personas de Bolívar le están entregando ahora al heredero de Washington [...] la medalla del Premio Nobel de Paz como un reconocimiento por su compromiso con nuestra libertad

Declaraciones sobre compromiso de Trump

La líder opositora afirmó que Trump "está muy claro, conoce muy bien cómo está sufriendo el pueblo de Venezuela" y aseguró que "pueden tener la seguridad de que el presidente Trump está comprometido con la libertad de los presos políticos".

Machado también mencionó que "más del 90% de los venezolanos queremos lo mismo, queremos vivir con libertad".

María Corina Machado, líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz, saludó y abrazó a sus simpatizantes al salir de su reunión con Donald Trump en la Casa Blanca.



Ahora va al Capitolio

Tras sus declaraciones, Machado se trasladó al Capitolio donde tiene previsto reunirse con senadores de ambos partidos. Las autoridades informaron que hablará con la prensa frente a las escaleras del Capitolio después de concluir estos encuentros.

No se proporcionaron detalles sobre acuerdos específicos surgidos de la reunión con Trump.

