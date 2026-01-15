Trump se Reúne con María Corina Machado; Mantiene Postura sobre la Líder Opositora Venezolana

Este jueves, 15 de enero de 2026, el presidente de Estados Unidos de América (EUA), Donald Trump, recibe hoy, 15 de enero de 2026, a la líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, en la Casa Blanca para un almuerzo.

Se trata de la primera reunión entre el presidente estadounidense y la líder opositora venezolana, a casi dos semanas de la captura de Nicolás Maduro en Venezuela, quien actualmente enfrenta la justicia, junto a su esposa, Cilia Flores, ante una corte de Nueva York por cargos de narcotráfico.

Según la agenda oficial del mandatario estadounidense, el almuerzo inició a las 12:30 hora de Washington, 11:30 horas de CDMX, en un comedor privado y se desarrollará a puerta cerrada, sin acceso para la prensa.

Vestida con un traje chaqueta blanco, Machado entró a la residencia ejecutiva estadounidense por una puerta lateral en lugar de por la entrada principal, reservada a jefes de Estado y altos dignatarios.

Relación Trump-María Corina Machado

Cabe recordar que Trump ha excluido a Machado y a la oposición venezolana del proceso de transición en Venezuela, donde la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, asumió el poder como presidenta encargada con el aval de Washington.

Machado ha manifestado públicamente su deseo de compartir el Premio Nobel de la Paz con Trump, quien aspira a obtener ese galardón, como un intento de acercar posiciones con el mandatario, aunque el Comité del Nobel ha advertido que el premio es intransferible.

La reunión se celebrará un día después de que Trump y Delcy Rodríguez mantuvieran una conversación telefónica en la que abordaron asuntos relacionados con petróleo, minerales, comercio y seguridad.

Casa Blanca: Trump mantiene opinión de que Machado no tiene apoyos para liderar Venezuela

El presidente Donald Trump mantiene su opinión de que la líder opositora María Corina Machado, con quien se reúne este jueves en la Casa Blanca, no tiene los apoyos suficientes en el país para liderar una transición en Venezuela, según la portavoz de la Administración, Karoline Leavitt.

Preguntada sobre si Trump había cambiado de postura sobre la Premio Nobel de la Paz, Leavitt advirtió que la del mandatario hizo "una evaluación realista, basada en lo que el presidente estaba leyendo y escuchando de sus asesores y su equipo de seguridad nacional".

"En este momento, su opinión sobre ese asunto no ha cambiado", dijo la vocera en una rueda de prensa.

La portavoz de la Casa Blanca calificó a la líder opositora como "una voz notable y valiente" para muchos venezolanos.

Sé que el presidente esperaba con interés esta reunión y que confiaba en que sería una buena y positiva conversación con la señora Machado, quien es realmente una voz notable y valiente para muchas personas en Venezuela. Así que el presidente espera, obviamente, hablar con ella sobre la realidad en el país.

Con información de N+, EFE y Reuters.

