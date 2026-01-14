Delcy Rodríguez Sostuvo una Llamada Telefónica ‘Larga y Cortés’ con Trump

Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, informó que sostuvo una llamada telefónica con Donald Trump. La política aseguró que se trató de una conversación “larga, productiva y cortés”.

Tras la captura de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, anterior vicepresidenta, fue nombrada como presidenta encargada de Venezuela.

Donald Trump se autonombró en la red social Truth Social como "presidente interino" de Venezuela y ha señalado que empresas norteamericanas gestionarán el petróleo del país sudamericano.

A través de su cuenta de Telegram, Delcy Rodríguez informó que conversó con Donald Trump por teléfono. Sobre la llamada telefónica, la presidenta encargada de Venezuela aseguró que se habló de la “agenda de trabajo bilateral”:

Abordamos una agenda de trabajo bilateral en beneficio de nuestros pueblos, así como de asuntos pendientes en la relación entre nuestros gobiernos.

Por su parte, Donald Trump también se refirió a la conversación, que calificó como “estupenda”. Sobre su homóloga venezolana, el republicano dijo que se trataba de una “persona fantástica”.

Es alguien con quien hemos trabajado muy bien. Marco Rubio está tratando con ella, yo he hablado con ella esta mañana. Hemos tenido una larga conversación telefónica. Hemos hablado de muchas cosas y creo que nos estamos llevando muy bien con Venezuela.

Después de la captura de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez asumió el poder como presidenta encargada. Desde esta posición, ha mantenido al régimen chavista y ha negociado con el gobierno estadounidense, que ha mostrado interés en explotar y administrar el petróleo de la nación sudamericana.

Donald Trump, por su parte, ha bromeado en la red social Truth Social con ser el “presidente interino” de Venezuela.

Trump recibirá a María Corina Machado en la Casa Blanca

La llamada telefónica entre ambos mandatarios ocurrió un día antes de que Trump reciba a María Corina Machado en la Casa Blanca. La política venezolana, recientemente galardonada con el Premio Nobel de la Paz, fue en un principio desdeñada por el republicano para encabezar una transición democrática en Venezuela y aseguró que la opositora “no goza de apoyo ni de respeto en su país”.

Posteriormente, Trump criticó que no se le hubiese concedido el Premio Nobel a él. María Corina Machado compartir el galardón con el republicano. Esta propuesta fue atajada por el propio comité del premio, que declaró que este es intransferible:

Los hechos son claros y están bien establecidos. Una vez anunciado un Premio Nobel, no puede revocarse, compartirse ni transferirse a otros. La decisión es definitiva y tiene validez permanente.

