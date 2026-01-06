Visita Delcy Rodríguez tras Juramentarse como Presidenta Encargada, la Tumba de Hugo Chávez

Este lunes la líder chavista, Delcy Rodríguez, visitó la tumba del presidente fallecido Hugo Chávez, en Caracas, luego de juramentarse como mandataria encargada, tras la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, por parte de Estados Unidos tras un ataque militar a Caracas y otras regiones de Venezuela.

En una nota publicada en el sitio de la Vicepresidencia, se informó que Rodríguez realizó un recorrido por el Cuartel de la Montaña, en la parroquia 23 de Enero, hasta llegar al monumento donde descansan los restos de Chávez.

La acompañó en este acto su hermano, el presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), Jorge Rodríguez; Gustavo González López, ministro del Despacho de la Presidencia; Carmen Meléndez, alcaldesa de Caracas, y el vicealmirante, Anibal Coronado.

Según la nota, Rodríguez ratificó ante el sepulcro su compromiso de lealtad a los "ideales independentistas y su determinación de continuar defendiendo la soberanía nacional, la paz y el bienestar de la paz".

Primera mujer en la historia de Venezuela en encabezar el Ejecutivo

Este lunes, Delcy Rodríguez, abrió un nuevo capítulo político para el chavismo, de sus casi 26 años de historia.

Al convertirse por orden del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en la primera mujer en la historia de Venezuela en encabezar el Ejecutivo dos días después de la detención de Maduro, quien junto a su esposa compareció ante un tribunal federal de Nueva York, ante el que se declararon no culpables de todos los cargos.

Durante la ceremonia de juramentación, Rodríguez aseguró que en estas "horas terribles de amenazas contra la estabilidad" no descansará "ni un minuto para garantizar la paz".

Historias recomendadas:

Con información de EFE

LECQ