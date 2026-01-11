Delcy Rodríguez Afirma que su Gobierno Buscará Preservar el Poder de la Revolución Bolivariana

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmó el domingo que uno de los principales objetivos de su administración es preservar el poder político de la “revolución bolivariana”, luego de la incursión militar de Estados Unidos y la detención del depuesto mandatario, Nicolás Maduro, ocurrida hace una semana.

“La revolución bolivariana, si no está en el poder político, el destino de este país, el destino de este pueblo, de los más vulnerables, puede verse retorcido en esta historia y traicionado”, expresó Rodríguez en declaraciones difundidas a través de redes sociales.

Venezuela Es el País Con Más Petróleo Crudo del Mundo: Las Claves Detrás del Plan de EUA

La declaración de Rodríguez se produce una semana después de que fuerzas militares estadounidenses llevaron a cabo una operación en Caracas y otras ciudades clave, que resultó en la captura de Nicolás Maduro, quien fue trasladado a Estados Unidos para enfrentar cargos por narcoterrorismo y corrupción internacional.

Respaldo a Rodríguez

Ante la ausencia de Maduro, el Tribunal Supremo de Justicia designó a Delcy Rodríguez como presidenta encargada, en cumplimiento con la Constitución venezolana.

¿Quién es Delcy Rodríguez y Por Qué se Considera Figura Central del Chavismo en Venezuela?

Desde la captura de Maduro, simpatizantes chavistas, activistas del partido de Gobierno y diversas autoridades oficialistas se han movilizado a diario, principalmente en Caracas, para repudiar el que tachan de "secuestro" y exigir a la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, su liberación.

Este sábado, cuando se cumplió una semana de la captura, así como un año de la investidura de Maduro para un cuestionado tercer mandato, cientos de chavistas marcharon cerca a Fuerte Tiuna, el principal complejo militar de Venezuela -donde hubo ataques-, y respaldaron a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

