Delcy Rodríguez Invita a Estados Unidos a Trabajar en una "Agenda de Cooperación"

La vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez, nombrada presidenta interina tras la captura de Nicolás Maduro, extendió este domingo 4 de enero de 2026 una invitación formal al gobierno de Estados Unidos para trabajar conjuntamente en una "agenda de cooperación", un día después de la captura del mandatario Nicolás Maduro y de que el presidente Donald Trump revelara que su país mantiene comunicación con la líder chavista.

Extendemos la invitación al Gobierno de los Estados Unidos a trabajar conjuntamente en una agenda de cooperación, orientada al desarrollo compartido, en el marco de la legalidad internacional y fortalezca una convivencia comunitaria duradera

La propuesta de Rodríguez surge en un momento de profunda reconfiguración de las relaciones bilaterales, luego de que el presidente estadounidense Donald Trump ordenara la detención de Maduro -por medio de una intervención militar en suelo venezolano-, quien comparecerá este lunes ante un juez en Nueva York para enfrentar cargos por narcotráfico y corrupción.

Trump exige control sobre recursos venezolanos

El mandatario estadounidense estableció condiciones claras para cualquier relación futura con el gobierno interino venezolano. Trump demandó este domingo "acceso total" a Venezuela en términos de recursos naturales y de otra índole, al tiempo que reveló que está considerando reabrir la embajada estadounidense en Caracas.

Así lo declaró Trump:

Lo que necesitamos (de Delcy Rodríguez) es acceso total. Acceso total al petróleo y a otras cosas en el país que nos permitan reconstruirlo

Al ser cuestionado sobre qué otras "cosas" requeriría, el presidente mencionó las infraestructuras del país, señalando que "las carretas no se construyen y los puentes se están cayendo".

Video: Trump Mantiene Conversaciones Claras con Delcy Rodríguez Sobre Liderazgo en Venezuela.

Trump afirmó que su administración asumirá un papel central en Venezuela. "Estamos al cargo", indicó el mandatario, quien el sábado, al anunciar los detalles de la captura de Maduro, reiteró en varias ocasiones que el país será gobernado por su equipo de confianza para garantizar un proceso de transición.

Nueva doctrina de intervención hemisférica

El presidente estadounidense reiteró este 4 de enero de 2026 que su operación para capturar a Maduro y llevarlo ante la justicia en Nueva York responde a una nueva Doctrina Monroe de intervención en Latinoamérica que ha bautizado como "Doctrina Donroe", argumentando que "el hemisferio (occidental) es nuestro", según afirmó el mandatario de camino a la Casa Blanca desde Mar-a-Lago, Florida.

En una entrevista esta mañana con el semanario The Atlantic, Trump advirtió que si Rodríguez, nombrada presidenta interina ante la ausencia de Maduro, "no hace lo correcto" le espera un futuro "peor" que el del exmandatario venezolano.

Prioridades de la administración Trump

El presidente estadounidense dejó claro que el tema de la liberación de los presos políticos en Venezuela está en un segundo plano. "No hemos llegado a eso. Ahora mismo lo que queremos es arreglar el petróleo, arreglar el país, traerlo de vuelta y tener elecciones", expresó Trump, aunque en un momento no quiso especificar si unas elecciones libres en Venezuela constituyen un asunto urgente.

Trump confirmó que hay canales de comunicación abiertos con la nueva presidenta venezolana, aunque aclaró que no ha hablado por ahora directamente con Rodríguez.

Reapertura de embajada de EUA en Venezuela en consideración

El presidente norteamericano reveló que están evaluando reabrir la embajada estadounidense en Caracas ante este nuevo capítulo que se abre en las relaciones entre los dos países tras la caída de Maduro, quien mañana comparecerá ante un juez en Nueva York para iniciar su proceso por narcotráfico y corrupción.

La propuesta de cooperación de Rodríguez llega en medio de este complejo escenario político, donde Washington ha establecido condiciones explícitas para cualquier normalización de relaciones.

Con información de EFE.

