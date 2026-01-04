La Cuarta Transformación Rescató a Pemex, Dice Sheinbaum Tras Visitar Refinería Miguel Hidalgo

Este domingo 4 de enero, la presidenta Claudia Sheinbaum supervisó la refinería Miguel Hidalgo de Tula en donde afirmó que su gobierno logró recuperar Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), devolviéndoles su carácter estratégico y productivo en beneficio del país.

La mandataria subrayó que esta política permitió fortalecer la soberanía energética nacional, luego de años en los que ambas empresas fueron debilitadas por reformas orientadas a la privatización.

Resaltó que actualmente, la refinería de Tula y Dos Bocas, ya producen 320 mil barriles diarios de petrolíferos y que la Refinería Deer Park.

Sheinbaum destacó que, gracias a un cambio de modelo impulsado desde el Estado, Pemex y la CFE volvieron a cumplir su función social y económica, garantizando el abasto de energía y combustibles a precios justos. Señaló que estas acciones no solo protegieron los recursos naturales de la nación, sino que también evitaron que sectores estratégicos quedaran en manos de intereses privados o extranjeros.

“Recuperamos Pemex junto a la CFE y los hicimos productivos”, afirmó la presidenta ante cientos de asistentes, al tiempo que reiteró que la energía es un derecho del pueblo de México y una herramienta clave para el desarrollo económico.

Añadió que el fortalecimiento de las empresas públicas permitió reducir la dependencia energética del exterior y mejorar la estabilidad del sistema eléctrico nacional.

Durante su mensaje, Sheinbaum recordó que la recuperación de la soberanía energética fue uno de los compromisos centrales de la llamada Cuarta Transformación, cuyo objetivo es consolidar un Estado fuerte que garantice bienestar social. Asimismo, aseguró que su administración continuará invirtiendo en infraestructura energética, mantenimiento de refinerías y generación eléctrica para asegurar la autosuficiencia del país.

