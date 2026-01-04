Carambola Deja 3 Muertos y 7 lesionados en Carretera Victoria-Matamoros

La circulación vehicular permanece cerrada en el carril de sur a norte de la Carretera Federal 101 Victoria–Matamoros, a la altura del kilómetro 126, tras un accidente de gran magnitud registrado en el municipio de Cruillas. El percance dejó un saldo preliminar de siete personas lesionadas y tres fallecidas, dos de estos menores de edad, de acuerdo con los primeros reportes de las autoridades.

El choque entre alrededor de 5 vehículos, ocurrió en un tramo carretero considerado de alta afluencia vehicular, lo que generó una fuerte movilización de cuerpos de emergencia y obligó al cierre total de la vialidad en ese sentido para permitir las labores de auxilio, rescate y peritaje.

Automovilistas que transitaban por la zona fueron desviados por rutas alternas, mientras se exhorta a la población a extremar precauciones y evitar el área.

Carambola deja 3 muertos. Foto: N+

La vialidad fue cerrada

Al lugar acudió personal de la Guardia Estatal de Apoyo Carretero, comisionado a la Estación Segura Los Rayones, quienes brindaron atención inmediata a las personas lesionadas y colaboraron en el resguardo del sitio. Paramédicos realizaron la valoración de los heridos, algunos de los cuales fueron trasladados a hospitales cercanos para recibir atención médica especializada.

Asimismo, elementos de seguridad acordonaron la zona para facilitar el trabajo de los peritos, quienes llevaron a cabo el levantamiento de los cuerpos y la recolección de indicios que permitan esclarecer las causas del accidente.

