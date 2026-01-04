Temblor en México Hoy 4 de Enero 2026: Se Registra Nuevo Sismo en San Marcos, Guerrero
El Sismológico Nacional dio a conocer la magnitud y hora exacta del nuevo sismo que se registró hoy en Guerrero
Un nuevo sismo de magnitud 4.6 se registró este domingo 4 de enero 2026. El epicentro se localizó a 20 kilómetros al suroeste de San Marcos, Guerrero, informó el Sismológico Nacional.
Fue a las 7:54 horas que se registró el movimiento telúrico, luego del temblor registrado el pasado 2 de enero 2026, el cual sacudió a gran parte de la Ciudad de México, además de otros estados, causando decenas de afectaciones en inmuebles en San Marcos.
¿Cuántas réplicas van del sismo del 2 de enero?
El Sismológico Nacional informó que hasta las 08:00 horas de este domingo 4 de enero de 2026 se han registrado 2 mil 144 réplicas del sismo de magnitud 6.5 ocurrido en San Marcos, Guerrero, el pasado 2 de enero de 2026.
Hasta el momento, la réplica más grande ha sido de magnitud 4.7.
