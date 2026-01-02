Este 2 de enero se registró un sismo de magnitud 6.5, con epicentro en San Marcos, Guerrero. En la Ciudad de México, habitantes notaron cómo el Ángel de la Independencia se bamboleó con el temblor. Ante esta imagen, recordamos cuando el mismo Ángel se cayó durante un sismo en 1957.

Noticia relacionada: Sismo en México Hoy: ¿Cuántos Temblores han Sacudido al País Durante Enero?

El Ángel que nos mira desde Reforma

El Ángel de la Independencia fue inaugurado por Porfirio Díaz el 16 de septiembre de 1910. No es, en rigor, un ángel, sino la Victoria Alada, es decir, la representación romana de la diosa griega Niké.

En sus 116 años de existencia, el monumento neoclásico de 52 metros de altura ha visto turistas, celebraciones y conciertos. Pero también a visto las muchedumbres de las protestas e incluso la marcha de tropas, como las de Francisco Villa y Emiliano Zapata, que desfilaron por la capital el 6 de diciembre de 1914.

El sismo que derribó El Ángel de la Independencia

El Ángel de la Independencia también ha visto a la Ciudad de México en sus peores terremotos, los de 1985 y 2017. No obstante, fue otro temblor el que derribó a la Victoria Alada. El 28 de julio de 1957, un sismo de magnitud 7.8, con epicentro en Guerrero sacudió con fuerza al Distrito Federal.

VIDEO: Así Se Movió Ángel de la Independencia en CDMX durante Sismo Hoy

En la capital del país el sismo provocó 39 muertes y dejó alrededor de mil edificios dañados. En Guerrero hubo también fuertes daños en San Marcos, Chilapa, Chilpancingo y Ayutla.

Aquel sismo derribó al Ángel de la Independencia. La escultura de siete metros de altura no toleró el movimiento y cayó desde lo alto de la columna. El gobierno tardó más de un año en restaurar la escultura de siete toneladas, que fue reinaugurada en septiembre de 1958.

Desde entonces, la Victoria Alada ha pasado intacta los fuertes sismos que ha vivido la capital y, en ocasiones, se le ha grabado “bailando”,como con el sismo de 6.5 grados. Pero ya ningún sismo ha tirado al Ángel de Reforma.

Historias recomendadas: