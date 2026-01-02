Sismo Hoy en México: Alerta Sísmica en Celular No Se Emitió desde Todas las Antenas

Este 2 de enero 2026, se registró un sismo de magnitud 6.5 con epicentro en San Marcos, Guerrero. Dicho movimiento, representó una prueba de fuego para el novedoso sistema de alerta por celular que lanzó el gobierno federal. El sismo dejó al menos dos víctimas.

En un comunicado, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) señaló que la alarma se envió desde el 95% de las antenas de celulares.

Alerta sísmica sonó desde el 95% de las antenas de celulares

La Agencia de Transformación Digital señaló que la alerta sísmica para celulares se emitió a las 7:58 de la mañana del 2 de enero. Su emisión fue parte del Sistema de Alertamiento Masivo, que incluye también la alerta a través de bocinas en la Ciudad de México.

Según el comunicado de la agencia, la alerta sísmica se emitió desde el 95% de las antenas de celulares. La agencia señaló que investigará en colaboración con las operadoras telefónicas por qué no se envió la alerta en algunos casos.

El gobierno federal reiteró que esta señal se emite a todos los celulares, sin importar si están conectados a Internet o si cuentan con saldo o datos disponibles. Basta con que un teléfono esté dentro del rango de operación de una o más antenas de celular para que reciba la alerta.

¿Y si no me llegó la alerta a mi celular?

En caso de no haber recibido la alerta sísmica, se puede reportar el incidente al número 079.

La alerta por celular se emite en colaboración con el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano.

Este sistema cuenta con 96 sensores en la región sísmica más activa del país a lo largo del océano Pacífico, en la zona de subducción de la Placa de Cocos y de la Placa de Norteamérica, en los estados de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Puebla.

El sismo dejó al menos 300 viviendas dañadas en el municipio de San Marcos, en Guerrero, donde tuvo su epicentro. Además, cobró la vida de una mujer en la misma localidad, así como de un adulto mayor en la Ciudad de México.

