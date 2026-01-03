¿Qué Es el Cártel de los Soles?: Crónica del Grupo Criminal que Llevó a la Captura de Maduro

En los últimos 30 años, el Cártel de los Soles ha servido para definir la corrupción de militares y funcionarios venezolanos en el tráfico de drogas, pero ¿realmente es un cártel o una organización terrorista? En N+ te contamos cómo surgió y los detalles del grupo criminal que supuestamente "lideró" Nicolás Maduro, quien fue detenido este 3 de enero tras meses de asedio militar en el Caribe.

La designación de Cártel del Sol se difundió en 1993 por acusaciones contra dos generales de la Guardia Nacional de Venezuela, Ramón Guillén Dávila y Orlando Hernández Villegas, implicados en el envío de cocaína a Miami al aprovecharse de un programa encubierto de la CIA que les permitía el contrabando de la droga y que la DEA no respaldaba.

Como comandantes de brigada en la unidad antinarcóticos, ambos usaban un sol en sus charreteras, lo que sirvió para denominarlos como parte de un grupo criminal. Aunque fueron procesados, el caso no escaló.

En el segundo gobierno de Rafael Caldera (1994-1999) hubo más señalamientos de narcotráfico contra militares, policías, guardias nacionales y empresas en Venezuela. Se iniciaron indagatorias, pero tampoco se avanzó y ningún castrense de alto rango cayó en prisión.

En 1996, el Departamento de Estado de Estados Unidos reportó que la corrupción de algunos elementos de la Guardia Nacional venezolana "era un problema que había obstaculizado las iniciativas antinarcóticos". Fue el primer apunte oficial del país norteamericano sobre el caso.

Desde finales de 1990, hasta la primera mitad de los años 2000, la frontera venezolana y colombiana solo era identificada como punto de plataforma para el envío de cocaína a Centroamérica, el Caribe, África y la Península Ibérica de Europa, según un mapa elaborado con datos del Comando Sur y la DEA.

En esa época, no había una organización local con la estructura operativa de otros grupos, como sí existían en Colombia y México, y cuyas organizaciones permanecen a la fecha. No obstante, se reportaron actividades del Cártel de La Guajira en suelo venezolano, debido al control de la ruta de la droga.

¿Cómo se rompió la lucha de Venezuela y Estados Unidos contra el narco?

A partir de 1999, con la llegada de Hugo Chávez al poder, hubo cierta cooperación con Estados Unidos para combatir el narcotráfico. Se consideraba que el problema central eran los cárteles de Colombia en complicidad con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Ambas organizaciones ya habían sido designadas como terroristas.

La colaboración antinarcóticos entre Venezuela y Estados Unidos continuó, pese a las tensiones por el fallido golpe de Estado de 2002. Para la administración chavista no fue positivo que Washington reconociera de inmediato al gobierno de facto de Pedro Carmona, quien terminó por exiliarse en el país norteamericano luego de que el presidente legítimo retomó el poder. Un par de años más tarde, terminó la colaboración militar entre ambas naciones. Venezuela ha acusado que Estados Unidos estuvo detrás del golpe, pero Washington lo ha negado.

Sobre el Cártel del Sol y/o el Cártel de los Soles no se mencionaron operaciones en esos años.

Fue hasta febrero de 2004 cuando se informaron nexos del Cártel de La Guajira con el general de brigada Alexis Maneiro Gómez. El mando del castrense abarcaba Anzoátegui y Monagas, al nororiente de Venezuela. Sin embargo, el militar no fue destituido, aun con la recomendación de una comisión parlamentaria que investigó el caso.

Meses después del reporte, en septiembre, fue asesinado Mauro Marcano, locutor de una emisora en Maturín que denunció la presunta colusión de autoridades militares y policiales venezolanas con el narcotráfico. Dos semanas antes de su ejecución, Marcano se reunió con el entonces vicepresidente venezolano, José Vicente Rangel, para expresarle su temor de ser asesinado.

El comunicador señaló como cómplices del narco al general Alexis Maneiro Gómez; al coronel Juan Fabricio Tirry, jefe de misión en el Ministerio de Defensa; y José Manuel del Moral, exdirector de la policía de Monagas. Sin embargo, ninguno fue llamado a rendir cuentas, ni en ese momento ni después.

En la víspera del crimen, Marcano dijo que revelaría más nombres de autoridades ligadas al tráfico de drogas, pues desaparecieron varios kilos de cocaína que la policía local había decomisado. Según su familia, investigó sobre una organización colombiana que controlaba el tráfico de drogas en la costa atlántica de Venezuela. Las pesquisas por el asesinato del locutor llevaron a la detención de Ceferino García, un criminal local que fue capturado en Trinidad y Tobago en 2006, devuelto al país sudamericano y absuelto en 2008.

El mismo año en que asesinaron a Marcano, el Departamento de Estado reportó que la corrupción pública seguía afectando gravemente a Venezuela. Señaló que había evidencia de que oficiales de rango medio de la Guardia Nacional contrabandeaban drogas a través del aeropuerto internacional de Caracas. No se mencionaron nombres ni se hizo referencia a ningún cártel.

Para agosto de 2005, la estrategia de combate al narcotráfico cambió en Venezuela, debido a que el presidente Hugo Chávez rompió la cooperación con la DEA. El mandatario acusó que funcionarios de la agencia realizaban labores de inteligencia contra el gobierno y les exigió que salieran del país.

Un mes antes, el diario The Miami Herald publicó, en palabras de un "diplomático extranjero en Caracas, familiarizado con las operaciones antidroga", que el Cártel de los Soles era como “un considerable grupo de generales del Ejército y la Guardia Nacional”. Fue la primera mención directa sobre esa presunta organización, así como de quiénes la integraban.

Para esa fecha, el gobierno de Chávez argumentó que no necesitaba la ayuda de la agencia antidrogas estadounidense y que Venezuela podía combatir el problema. Algunos informes indican que se aplicaron iniciativas improvisadas, como la instalación de escáneres chinos en la Aduana Marítima de Puerto Cabello, que fallaron. Entre otras medidas, se decidió que la policía judicial ya no podía investigar casos de drogas en la frontera.

En abril de 2006 ocurrió un decomiso de relevancia internacional. Autoridades mexicanas incautaron 5 toneladas y media de cocaína transportadas en un avión DC-9 de pasajeros que aterrizó en Ciudad del Carmen, Campeche, y que partió del aeropuerto de Maiquetía, el cual era controlado por militares venezolanos.

Presuntamente, la droga fue vendida por las FARC a "La Federación", que en ese entonces encabezaban Joaquín “El Chapo” Guzmán e Ismael “El Mayo” Zambada. Walid Makled, "El Turco", afirmó años después que coordinó el envío con el aval de autoridades venezolanas. En su momento, la entonces Procuraduría General de la República de México indicó que entre los cuatro detenidos por el aseguramiento estuvo Moisés Martín Castillo, auxiliar en el área de archivo de la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal. El gobierno de Alejandro Encinas se deslindó del empleado.

14 años después, Estados Unidos acusó que el cargamento era del Cártel de los Soles. Aseguró que Diosdado Cabello, actual Ministro de Interior de Venezuela, medió en las operaciones. Supuestamente, igual participó Hugo Armando Carvajal Barrios, ex jefe de inteligencia chavista detenido en 2021 en España, extraditado a Estados Unidos en 2023 y quien se declaró culpable de narcotráfico en julio de 2025 en una corte de Nueva York.

En 2007, cuando aún no se identificaba formalmente al Cártel de los Soles, el Departamento de Estado informó que la corrupción estaba “desenfrenada” dentro del gobierno y el ejército venezolanos, y había alimentado un “entorno operativo permisivo para los narcotraficantes”.

Finalmente, en 2008, Estados Unidos pasó de las palabras a las acciones. El Departamento del Tesoro designó bajo la Ley Kingpin al entonces director de la Dirección de Inteligencia Militar de Venezuela, Hugo Armando Carvajal Barrios; el director de la Dirección de Inteligencia y Servicios de Prevención, Henry de Jesús Rangel Silva; y el exministro de Interior y Justicia, Ramón Emilio Rodríguez Chacín. Según la OFAC, estos funcionarios protegieron cargamentos de droga, proporcionaron armas y financiación, y mantuvieron reuniones con altos mandos de las FARC. Pese a ello, Chávez los defendió públicamente y los mantuvo en sus cargos. Incluso, ascendió a Rangel Silva al grado de general en jefe y lo promovió a la conducción del Comando Estratégico Operacional.

Ese año, el embajador estadounidense fue expulsado de Venezuela y Chávez retiró a su enviado a Estados Unidos. Además, el mandatario empoderó al resto del sector militar para volverlo el eje de su proyecto político, según el Insight Crime.

Tras acusar a la DEA, Chávez pidió a Estados Unidos que renegociaran un memorando de entendimiento que había sido firmado en 1978. Pero el presidente estadounidense, George W. Bush, dijo que, por primera vez, Venezuela "fracasó de manera demostrable" en los acuerdos internacionales antinarcóticos. Reiteró esos señalamientos cada año, hasta 2008.

Luego del deterioro de la relación Venezuela-Estados Unidos, hubo indicios de entendimiento, esfuerzos diplomáticos y permisos en las interdicciones en el Caribe, pero la desconfianza solo aumentaba.

Los oficiales del país norteamericano se redujeron en la nación sudamericana, pues el gobierno de Chávez les denegó la visa para sus operaciones. De 10 agentes de la DEA en 2007, para enero de 2008 solo quedaban 3 en el país sudamericano. Estados Unidos ya no podía verificar la fiabilidad de los decomisos ni otros esfuerzos de la autoridad local, según documentos oficiales.

Algunos analistas señalan que ese contexto amplió el margen para que militares venezolanos ofrecieran una "ruta segura" a facciones del narcotráfico colombiano. Otros sostienen que la ofensiva colombiana de Álvaro Uribe obligó a ciertos grupos a refugiarse en la frontera con Venezuela, en un llamado "efecto cucaracha". Lo cierto es que se generaron condiciones para que varios capos se establecieran en Venezuela, como Daniel Barrera, "El Loco", o Luis Frank Tello, operador de Los Zetas.

El Departamento de Estado siguió denunciando que Venezuela no cooperaba en el combate al narco y que oficiales militares traficaban cocaína con grupos armados. Las relaciones ya estaban deterioradas y no se destacó nada positivo, aun cuando el gobierno chavista capturó a Salvatore Miceli, de la mafia siciliana, así como a Frank Tello y su pareja, Gloria Rojas Valencia.

Los casos que construyeron un cártel de drogas

Con Barack Obama, Joe Biden y, después, bajo los mandatos de Donald Trump, Estados Unidos reiteró año tras año que “altos funcionarios” venezolanos protegieron cargamentos de droga de las FARC y facilitaron vuelos con cocaína hacia Centroamérica, según los Informes Nacionales sobre Terrorismo publicados anualmente. En particular, se señaló una presunta colusión con Luciano Marín Arango, alias "Iván Márquez", actual líder de la Segunda Marquetalia.

Hugo Chávez murió en 2013 y Nicolás Maduro asumió la presidencia de Venezuela, sin embargo, ese cambio no influyó en los reportes del país norteamericano, al contrario, destacaron más casos y sanciones.

Además, exfuncionarios venezolanos fueron protegidos en Estados Unidos, tras acordar que ofrecerían testimonios sobre la colusión de autoridades y el narco. Las declaraciones reforzaron una idea de la presunta complicidad corrupta de Maduro con su personal de confianza, militares y guardias nacionales, para permitir que la cocaína colombiana siguiera su camino a Norteamérica, incluso a través de México.

Con esa narrativa se construyó el corpus del Cártel de los Soles. Una suma de funcionarios de todos los niveles fueron acusados en cortes estadounidenses. Entre esos procesos destacaron los siguientes:

En 2011, el Tesoro bloqueó las cuentas al general de división Clíver Alcalá, comandante de la Cuarta División Blindada y jefe de la Guarnición de Maracay; al diputado Freddy Bernal; al comisario del Sebin, Ramón Madriz, y al diputado Amílcar Figueroa.

En agosto de ese año, las autoridades locales aseguraron una avioneta con 1.4 toneladas de cocaína en Falcón, la cual despegó de la base militar de La Carlota, en Caracas.

En marzo de 2012, Eladio Aponte Aponte, exfiscal general militar y expresidente de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, fue destituido por su presunto nexo con Walid Makled, capo detenido en Colombia en 2010 y extraditado a suelo venezolano. En abril, Aponte huyó a Costa Rica y llegó a Estados Unidos en un avión de la DEA. En el país norteamericano ofreció una entrevista televisiva en la que aceptó sus corruptelas con el narco, pero implicó a Chávez y al exdirector de inteligencia Henry Rangel Silva; al general Clíver Alcalá Cordones; al general Hugo Carvajal Barrios; al general Néstor Reverol, director de la Oficina Nacional Antidrogas (ONA); y al general Isaías Baduel, exministro de Defensa. Esa colaboración le garantizó inmunidad.

En septiembre de 2013, fueron aseguradas 31 maletas con 1.3 toneladas de cocaína de un avión que aterrizó en París y que salió del aeropuerto de Maiquetía, bajo control militar. Por este caso fueron capturados oficiales de bajo rango de la Guardia Nacional Bolivariana.

En enero de 2015, Leamsy Salazar, exjefe de seguridad de Chávez, llegó a Estados Unidos como testigo protegido de la DEA, procedente de Madrid. El capitán de corbeta acusó a Diosdado Cabello, entonces presidente de la Asamblea Nacional, de ser uno de los líderes del Cártel de los Soles.

Casi ocho meses después, se presentó una acusación de narcotráfico en Florida contra Pedro Luis Martín Olivares, exdirector de inteligencia financiera de la policía secreta de Venezuela, y Jesús Alfredo Itriago, exfuncionario antinarcóticos.

Para agosto de 2016, Estados Unidos acusó al exdirector general de la agencia antinarcóticos de Venezuela, Néstor Luis Reverol Torres, y al exsubdirector de la dependencia, Edylberto José Molina Molina, de tráfico de cocaína. Maduro nombró a Reverol como Ministro del Interior, a quien se atribuyó haber alertado a narcotraficantes sobre operativos, obstruir investigaciones y recibir sobornos.

Los primos Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas, sobrinos de Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro, fueron detenidos en noviembre de 2015 en Haití, acusados de conspirar para enviar alrededor de 800 kilos de cocaína a Estados Unidos desde un hangar presidencial en Guayaquil, según grabaciones de la DEA. En diciembre de 2017, un juez de Nueva York los condenó a 18 años de prisión. Pero quedaron libres en octubre de 2022 como parte de un intercambio de prisioneros.

En 2017, la OFAC sancionó a Nicolás Maduro por corrupción y por socavar el orden democrático. Ese mismo año se fichó al vicepresidente ejecutivo de Venezuela, Tareck El Aissami, por su rol en el tráfico internacional, pues se le vinculó con proteger y facilitar operaciones de los capos Walid Makled, Daniel Barrera y Hermágoras González, así como de Los Zetas. Un año después, la misma autoridad designó a Diosdado Cabello y a varios asociados por corrupción, lavado y vínculos con el tráfico de drogas.

La primera acusación por narcoterrorismo

En marzo de 2020, durante la extensión de la pandemia por coronavirus, el Departamento de Justicia imputó a Maduro y a 14 altos funcionarios y exintegrantes de las FARC por narcoterrorismo, algunos de ellos sancionados por el Tesoro en años anteriores. El Departamento de Estado ofreció una recompensa de 15 millones de dólares por la captura del presidente venezolano, a quien no reconoce como jefe de Estado. Se le atribuyó el liderazgo del Cártel de los Soles como presidente, pero con supuestas operaciones desde 1999, bajo las órdenes de Hugo Chávez.

Además del presidente venezolano, la acusación en la Corte del Distrito Sur de Nueva York contra integrantes del supuesto grupo criminal incluyó a Diosdado Cabello Rondón; Hugo Armando Carvajal Barrios; Clíver Antonio Alcalá Cordones; Luciano Marín Arango; y Seuxis Paucis Hernández. Tareck Zaidan El Aissami, Joselit Ramírez Camacho, Samark López Bello, Vladimir Padrino López, ministro de Defensa desde 2014, y Maikel José Moreno Pérez, expresidente del Tribunal Supremo de Justicia, fueron imputados por separado.

En el documento de 28 páginas que imputa a Maduro se describió una estructura estatal usada para proteger rutas y cargamentos de las FARC, guerrilla a la que supuestamente se proporcionaba armamento y se financió con fondos de Petróleos de Venezuela (PDVSA).

Igual se menciona que en 2016, el guerrillero Hernández Solarte acordó proporcionar varias toneladas de cocaína a fuentes confidenciales de la DEA para que la droga pudiera ser importada a Estados Unidos. Esos operadores referidos por la agencia afirmaron que trabajaban para el mexicano Rafael Caro Quintero.

Según Estados Unidos, en 2005, Chávez instruyó a Nicolás Maduro, entonces miembro de la Asamblea Nacional, para que los jueces venezolanos que no protegieran a las FARC y sus actividades fueran removidos del cargo.

Para 2006, Maduro supuestamente recibió 5 millones de dólares de ganancias del narcotráfico de las FARC, mediante un esquema de lavado de dinero. El recurso se usó para comprar equipos de extracción de aceite de palma en Malasia para plantaciones de palma africana en Apure, señala el caso que fue abierto en 2020 en Nueva York.

Clíver Alcalá, exgeneral venezolano, vivía en Colombia y se entregó al día siguiente de ser identificado como uno de los más buscados por Estados Unidos. Fue acusado en Venezuela de planear un golpe de Estado. Se le extraditó de inmediato y en junio de 2023 se declaró culpable en Nueva York por suministrar armas y apoyo material a la FARC. El 8 de abril de 2024 fue condenado a 260 meses de prisión. Se trató de la primera sentencia contra un militar o funcionario ligado al Cártel de los Soles.

El exlegislador venezolano Adel El Zabayar fue imputado en Nueva York en mayo de 2020 por cargos de “narco-terrorismo” a favor del Cártel de los Soles, las FARC, Hezbolá y Hamas. Según la acusación, actuó como intermediario en negociaciones de armas por cocaína, obtuvo lanzacohetes antitanque del Medio Oriente y coordinó envíos de toneladas de cocaína a Estados Unidos.

Hugo “El Pollo” Carvajal, exdirector de inteligencia militar de Venezuela, salió del país tras ser vinculado a investigaciones de narcotráfico. Fue arrestado en España en 2019, pero se fugó y fue recapturado en 2021. Se le extraditó a Estados Unidos en 2023, donde se declaró culpable de narcoterrorismo y tráfico de cocaína por sus presuntas operaciones criminales de 2004 a 2013 para colaborar con las FARC y el Cártel de los Soles. Se le responsabiliza por coordinar las cinco toneladas y media del narcótico asegurado en México en 2006.

Acusaciones "realoaded"

Fueron casi 15 años de insistencia. Decomisos, condenas, extradiciones y una suma de señalamientos que llevaron a consolidar una idea del Cártel de los Soles. Tras la llegada de Trump para un segundo mandato en la Casa Blanca, en enero de 2025, las acciones solo se incrementaron.

Una semana antes de que el republicano asumiera, el gobierno estadounidense incrementó de 15 a 25 millones de dólares la recompensa por la captura de Nicolás Maduro, igual que por Diosdado Cabello.

En julio pasado, el Tesoro sancionó al Cártel de los Soles como organización Terrorista Global Especialmente Designada en presunta complicidad con el Tren de Aaragua y el Cártel de Sinaloa, que Washington designó como organizaciones terroristas extranjeras en febrero.

“El nombre del cartel se deriva de las insignias del sol que suelen aparecer en los uniformes de los oficiales militares venezolanos”, señaló.

El Cártel de los Soles apoya al Tren de Aragua en su objetivo de utilizar el flujo de narcóticos ilegales como arma contra Estados Unidos. Además, ha brindado apoyo al Cártel de Sinaloa

Al mes siguiente, la recompensa por Maduro se incrementó a 50 millones de dólares. Argentina, Ecuador, Paraguay, Perú y Trinidad y Tobago se sumaron a la designación de terrorismo contra el Cártel de los Soles. Mientras que en noviembre pasado, el Departamento de Estado publicó la designación del Cártel de los Soles como organización terrorista extranjera.

Al menos desde agosto pasado, Estados Unidos envió a 4 mil marines y personal naval al mar Caribe para combatir el narcotráfico. El despliegue incluyó el Grupo Anfibio Listo para Combate USS Iwo Jima y la 22ª Unidad Expedicionaria de Marines que realizó algunos ejercicios de apoyo al Comando Sur.

Para inicios de septiembre fueron atacadas embarcaciones que presuntamente transportaban drogas. A la fecha suman más de 30 bombardeos a supuestas narcolanchas que han dejado más de 100 "narcoterroristas" muertos.

A mediados de noviembre, el gobierno de Trump lanzó la Operación Southern Spear con el USS Gerald R. Ford, el buque de guerra más grande del mundo, y su grupo de ataque, junto con el USS Iwo Jima y unos 12 mil efectivos combinados de la Marina y el Cuerpo de Marines.

El 10 de diciembre, militares estadounidenses se apoderaron del petrolero Skipper en el Mar Caribe frente a costas de Venezuela. El buque transportaba crudo venezolano.

Una semana después, Trump anunció un bloqueo total a barcos con carga de hidrocarburos que entraran o salieran de Venezuela, alegando que evitaría el financiamiento del régimen de Maduro.

Unos días más tarde, la Guardia Costera y el Pentágono interceptaron un segundo petrolero sancionado, identificado como Centuries, bajo bandera panameña.

Hace una semana, la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos llevó a cabo un ataque con drones contra una instalación portuaria en Venezuela que era utilizada por la banda transnacional Tren de Aragua para almacenar narcóticos y preparar su traslado en embarcaciones. Fue el aviso más directo en tierra.

El segundo documento de imputaciones en NY

Este sábado, luego de que Trump anunció la captura de Maduro y su esposa, Cilia Adela Flores, el Departamento de Justicia reveló un documento de cuarta acción sustitutiva que estaba sellada. En 25 páginas se detallan acusaciones contra la pareja presidencial, además del hijo de ambos, Nicolás Ernesto Maduro Guerra.

En las mismas imputaciones fueron implicados el Ministro del Interior, Diosdado Cabello; así como Ramón Rodríguez Chacín, ex oficial de inteligencia naval y funcionario con Hugo Chávez, además de gobernador de Guárico (2012-2017). Igual se incluye a Héctor Rusthenford Guerrero Flores, señalado como máximo líder del Tren de Aragua.

A los seis se les responsabiliza por cargos de narcoterrorismo, tráfico de cocaína, así como la posesión de dispositivos destructivos y armamento, en presunta colusión con el Cártel de Sinaloa, Los Zetas, las FARC y el ELN. Según el documento, la red operó desde 1999 y utilizó instituciones del Estado venezolano, fuerzas de seguridad, infraestructura aérea y marítima, así como cobertura diplomática, para facilitar el tráfico de drogas, lavar ganancias ilícitas y proteger a grupos armados.

Sobre Maduro se señala que participó directamente en el tráfico de cocaína desde sus primeros cargos y que, ya como presidente, permitió y dirigió el Cártel de los Soles. Mientras que su esposa está acusada de aceptar sobornos y de participar en operaciones de tráfico; a su hijo le atribuyen la coordinación de envíos de cocaína y usar aeronaves oficiales.

El Departamento de Estado estimó en 2020 que entre 200 y 250 toneladas de cocaína transitaban anualmente por Venezuela. Los envíos se realizaban por aire y mar, con apoyo de funcionarios civiles y militares. Se indica que la red utilizó rutas de transbordo en Honduras, Guatemala y México.

Cronología de las nuevas acusaciones

2006–2008: Maduro, como canciller, habría vendido pasaportes diplomáticos y facilitado vuelos con cobertura diplomática para mover dinero desde México

2006: envío de 5.5 toneladas de cocaína en un DC-9 de Venezuela a México

2007: Cilia Flores habría aceptado sobornos para facilitar contactos con autoridades antidrogas

2003–2011: Los Zetas habrían despachado contenedores con toneladas desde puertos venezolanos, protegidos por militares

Septiembre de 2013: incautación en París de 1.3 toneladas enviadas desde Maiquetía; se alega encubrimiento posterior

2014–2015: uso de un Falcon 900 de PDVSA para transportar cargamentos; Maduro Guerra presente durante cargas

Octubre–noviembre de 2015: familiares de Maduro (Efraín Campo Flores y Franqui Flores) acordaron envíos desde el hangar presidencial; buscaban 20 millones de dólares para una campaña electoral. Ambos fueron condenados en 2016 en Estados Unidos

2017–2019: Maduro Guerra habría coordinado envíos de cientos de kilogramos hacia Miami y Nueva York

2018–2019: Rodríguez Chacín trasladó líderes de FARC y ELN a reuniones con Maduro en Miraflores y Fuerte Tiuna

Julio de 2019: Maduro y Cabello declararon públicamente que las FARC eran bienvenidas en Venezuela

2022–2024: Cabello viajó a pistas clandestinas del ELN para garantizar el paso de cocaína

Junio de 2023: Clíver Alcalá Cordones se declaró culpable en Estados Unidos por apoyo material a las FARC

Finales de 2024–2025: Cabello habría recibido ganancias y se discutieron nuevos planes de tráfico

¿Dónde opera el Cártel de los Soles?

Según reportes de Estados Unidos, el Cártel de los Soles opera en la frontera de Venezuela y Colombia con paso por México.

En el primer documento presentado en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, se afirmó que las operaciones criminales del Cártel de los Soles se extienden a Colombia, México, Irán, Siria y Líbano

Las acusaciones indicaron que las FARC cultivan hojas de coca en fincas de ambos países y en la Serranía del Perijá, entre los departamentos de La Guajira y el Cesar

Supuestamente, los cargamentos marítimos salen de la costa venezolana utilizando lanchas rápidas, barcos pesqueros y portacontenedores

Mientras que los envíos aéreos a menudo despegan desde pistas clandestinas, generalmente de tierra o pasto, concentradas en el estado Apure

La ruta principal es hacia el Caribe y Centroamérica a través de Honduras, para después llegar a México

También se indica que las FARC estableció un campamento de entrenamiento en el estado Zulia

Otros envíos aéreos se han detectado en pistas clandestinas ubicadas en Barinas

Al citar reportes venezolanos, Estados Unidos reporta que el ELN tiene el control en estados fronterizos, como Táchira, donde el grupo saquea pueblos y amenaza con violencia

Otros informes los sitúan en Bolívar y Guárico

Cártel de los Soles: ¿es realmente un cártel?

Nicolás Maduro dijo que el Cártel de los Soles es una “invención ridícula” de Estados Unidos para intervenir de forma ilegal en Venezuela, con el fin de deponer al gobierno del país con las mayores reservas de petróleo del mundo.

Washington afirma que el Cártel de los Soles trafica drogas y que se convirtió en una facción terrorista al amparo de un régimen ilegítimo que corrompió a las instituciones, incluidas partes del Ejército, inteligencia, poder Legislativo y judicial.

Y dada su responsabilidad en la violencia en todo el hemisferio y el envío de narcóticos a Estados Unidos y Europa, se deben usar todas las herramientas disponibles para proteger la seguridad nacional. Pero, ¿qué dicen algunos investigadores?

Adam Isaacson, director de supervisión de defensa en la organización Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, dice que el llamado Cártel de los Soles "no es un grupo".

No es como un grupo en el que la gente se identifique como miembros. No tienen reuniones regulares. No tienen una jerarquía

Insight Crime coincide en ello y añade que se trata de varias "redes autónomas" que pueden o no relacionarse entre sí. Lo que hay son personas de diversas ramas de las fuerzas armadas, identificadas por sus presuntas actividades criminales.

Noticia relacionada: Esto Dijo Marco Rubio a Enrique Acevedo sobre Cártel de los Soles, Vinculado con Nicolás Maduro

La fundación especializada en crimen organizado ha recabado una lista de 123 altos funcionarios del gobierno de Venezuela, tanto en activo, como retirados, ligados al tráfico de drogas.

Wesley Tabor, exagente de la DEA que trabajó en Venezuela, dijo a la BBC que fueron corrompidos policías, burócratas y funcionarios de aviación, más allá de los militares.

Mike LaSusa, igual de Insight Crime, declaró al mismo medio público que el régimen de Maduro no ofrece un salario digno a fuerzas de seguridad y les permite aceptar sobornos del narco para mantener su lealtad.

Otros investigadores apuntan que el Cártel de los Soles no cuenta con la estructura que sí tienen cárteles colombianos o mexicanos, como el Cártel de Sinaloa o el CJNG. Entre esos elementos destacan:

Jefes de plaza

Casas de seguridad

Células de sicarios o grupos de combate

Porciones de territorio que mantienen como bastiones

Control de rutas

Operadores particulares para el lavado de dinero

Encargados del transporte de droga

Producción de droga

Socios directos desde donde sale el cargamento, hasta donde se vende

Redes de distribución nacional e internacional

Halcones

Empresas fachadas o negocios legales

Supervisores en las cadenas de suministro

Añaden que si bien hay oficiales de todos los rangos, son sustituidos por otros que controlan rutas de acceso y aeropuertos con labores descentralizadas

La fusión del Cártel de los Soles, designada terrorista por el gobierno estadounidense, incluye a pandillas, traficantes de personas, nexos comunistas y de Medio Oriente. Además de actividades de minería ilegal y contrabando de gasolina, entre otros negocios ilícitos.

Sin embargo, las investigaciones ya derivaron en procesos formales, las órdenes están vigentes y Estados Unidos puso en marcha su poder militar contra el narco en Venezuela.

Para la administración de Trump, el Cártel de los Soles no es un concepto, sino un objetivo con el rostro y cuerpo de Nicolás Maduro, a quien capturó este 3 de enero.

