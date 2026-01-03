Detallan 'Operación Resolución Absoluta', la Maniobra para Detener a Maduro Paso a Paso
N+
"Fue discreta, precisa y se llevó a cabo durante las horas más oscuras", dijo el presidente del Estado Mayor Conjunto estadounidense, Dan Caine.
COMPARTE:
El presidente del Estado Mayor Conjunto estadounidense, Dan Caine, dijo este sábado que la misión para capturar hoy en Caracas al presidente venezolano, Nicolás Maduro, y la primera dama, Cilia Flores, se bautizó como operación Resolución Absoluta y que fue "la culminación de meses de planificación y ensayos".
"Esta operación, conocida como operación Resolución Absoluta, fue discreta, precisa y se llevó a cabo durante las horas más oscuras del 2 de enero. Fue la culminación de meses de planificación y ensayos, una operación que, francamente, solo el ejército estadounidense podía llevar a cabo", aseguró Caine en una rueda de prensa junto al presidente estadounidense, Donald Trump, y otros miembros del Gabinete.
Caine subrayó la enorme complejidad de la misión, "una extracción tan precisa que implicó el despegue de más de 150 aeronaves", entre ellos cazas F-35, F-22 o F-18, aviones de alerta temprana E-2 o bombarderos estratégicos B-1, con el objetivo de "introducir una fuerza de interdicción en el centro de Caracas, manteniendo el factor sorpresa táctico".
Noticia relacionada: Así Luce el Espacio Aéreo de Venezuela Hoy, Sábado 3 de Enero Tras Ataques de Estados Unidos
El presidente del Estado Mayor Conjunto explicó que, a medida que la unidad de élite que capturó a Maduro se acercaba a Caracas, "el Componente Aéreo Conjunto comenzó a desmantelar y desactivar los sistemas de defensa aérea en Venezuela, empleando armas para garantizar el paso seguro de los helicópteros a la zona objetivo".
Caine relató que la unidad llegó al complejo donde estaba Maduro a las 2.01 hora local venezolana del sábado y que "se movió con rapidez, precisión y disciplina hacia su objetivo, aislando la zona para garantizar la seguridad de la fuerza terrestre mientras aprehendía" a Maduro.
Estados Unidos seguía los pasos de Maduro, hasta sabía lo que comía
A su vez, confirmó lo dicho horas antes por Trump, que dijo que un helicóptero estadounidense resultó alcanzado durante el operativo y que un par de militares resultaron además heridos, aunque aseguró que nadie falleció y que la aeronave logró retornar a su base con éxito.
En la rueda de prensa celebrada en Mar-a-Lago, Florida, Caine describió la misión como una colaboración en la que participaron todas las ramas de las fuerzas armadas y las agencias de inteligencia y que requirió meses de preparación.
Esto incluyó el seguimiento de Maduro para “comprender cómo se movía, dónde vivía, dónde viajaba, qué comía y qué vestía”, afirmó Caine.
Historias relacionadas:
- ¿Qué Necesito para Solicitar 75% de Descuento en Pago del Crédito Infonavit en 2025? Requisitos
- Esta es la Razón por la que Debemos Plantar Árboles
- ¿Cómo tramitar la licencia permanente CDMX en 2026? Requisitos y Costos
CH