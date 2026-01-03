Sheinbaum Mantiene Postura de No Intervención ante Detención de Maduro por Fuerzas de EU

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se pronunció sobre la detención de Nicolás Maduro durante una intervención militar de Estados Unidos en Caracas, Venezuela, y reiteró la postura de su gobierno en favor del principio de no intervención en los asuntos internos de otros países.

Durante su declaración, Sheinbaum subrayó que la política exterior mexicana se rige por la Doctrina Estrada y por lo establecido en la Constitución.

“Nosotros defendemos la Doctrina Estrada y lo que representa la política exterior de nuestro país, que está en contra de las intervenciones y a favor de la solución pacífica de cualquier conflicto. De igual manera, el artículo segundo de la Carta de las Naciones Unidas establece claramente que no debe haber intervención militar, sino una solución multilateral dentro del marco de la ONU”, afirmó.

Añadió que, bajo estos principios, México condena la intervención en Venezuela y se mantendrá atento al desarrollo de los acontecimientos.

En otro tema, la presidenta fue cuestionada sobre las declaraciones del expresidente estadounidense Donald Trump en relación con los cárteles en México. Al respecto, Sheinbaum aseguró que existe una buena relación entre ambos gobiernos. “Él ha declarado esto en varias ocasiones; sin embargo, tenemos una muy buena relación con Estados Unidos en temas de seguridad y otros asuntos”, señaló.

La mandataria destacó que hay comunicación y entendimiento en materia de seguridad, los cuales se han fortalecido a través de diversas reuniones bilaterales, incluida una inicial con el secretario Marco Rubio y encuentros posteriores. “Como siempre lo hemos dicho, hay colaboración y coordinación, pero no subordinación”, concluyó.

¿Sigue la relación de México con Venezuela?

Tras las declaraciones en las que se señaló que Estados Unidos gobernaría Venezuela, la presidenta indicó que el tema será analizado por su equipo de gobierno, en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores, y siempre dentro del marco constitucional de México. “Esa es, hasta ahora, nuestra postura. Vamos a estar atentos a los acontecimientos y les seguiremos informando”, afirmó.