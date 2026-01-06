Delcy Rodríguez Sustituye a Jefe de Guardia de Honor Presidencial y Contraintelingencia Militar.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, designó este martes 6 de enero al general Gustavo González López como comandante de la Guardia de Honor Presidencial y titular de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).

El nombramiento fue informado en un mensaje en Telegram por el ministro de Comunicación, Freddy Ñáñez, quien indicó que González López sustituye en el cargo de la Guardia de Honor al mayor general Javier Marcano Tábata, quien estaba con Nicolás Maduro.

Ñáñez afirmó que Rodríguez "expresó su reconocimiento" al militar por "la entrega y lealtad demostrados durante el ejercicio de sus funciones". La designación fue mediante decreto emitido conforme al ordenamiento jurídico vigente.

Asimismo, dijo el ministro, la presidenta encargada ratificó su confianza en la "trayectoria y vocación de servicio" de González López.

Estas designaciones forman parte de la dinámica de fortalecimiento y continuidad institucional, orientada a garantizar la paz, la seguridad del pueblo y la plena vigencia de la Constitución de la República

El texto oficial establece que González López asumirá el cargo con todas las competencias inherentes a la responsabilidad de resguardar la seguridad de la actual jefa de Estado y de las instituciones vinculadas a la Presidencia de la República.

Rodríguez fue juramentada el lunes ante la Asamblea Nacional, atendiendo una orden del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), como presidenta encargada de Venezuela, tras la captura, el pasado sábado, de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, durante los ataques estadounidenses en el país.

¿Quién es Gustavo González López?

Gustavo González López, el nuevo general en jefe, cuenta con una amplia trayectoria en el ámbito de la seguridad y la inteligencia nacional.

Se desempeñó como ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz entre 2015 y 2016, y fue director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) en dos períodos.

Asimismo, en 2019 fue designado consejero de Seguridad e Inteligencia de la Presidencia de la República, función desde la cual participó en la coordinación de políticas estratégicas en materia de protección institucional.

Con este nombramiento, Caracas refuerza la conducción de la Guardia de Honor Presidencial en un contexto de atención prioritaria a la seguridad del Estado y al resguardo de la institucionalidad.

El pasado sábado, fuerzas militares estadounidenses atacaron con bombas y grupos de élite a Caracas y otras tres ciudades del país caribeño.

La operación devino en la captura del presidente y de su esposa, quienes están presos en Nueva York, acusados de narcoterrorismo, tráfico de cocaína y posesión de armamento en presunta colusión con el Cártel de Sinaloa, Los Zetas, las FARC, el ELN y el Tren de Aragua.

