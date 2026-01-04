Así Fue la Operación Resolución Absoluta

La noche del 2 de enero, el cielo se aclaró sobre la ciudad de Caracas, permitiendo que los pilotos militares maniobraran con libertad, esa ventana les daba una oportunidad que llevaban meses esperando. Podía ser esa noche. Finalmente, a las 10:46 p.m hora del Este de Estados Unidos, el presidente Trump ordenó a las fuerzas militares ejecutar la misión.

“Buena suerte y que dios les acompañe” fueron las palabras del presidente a toda la tropa.

De inmediato comenzaron a despegar aviones desde 20 bases en tierra y mar de todo el hemisferio occidental. En total, más de 150 aviones, estuvieron en el aire durante toda la operación, la fuerza aérea incluía F-22, F-35, F-18, EA-18, E-2, bombarderos B-1 así como numerosos drones pilotados a distancia.

A medida que las aeronaves norteamericanas se acercaban a Caracas, la avanzada comenzó a desmantelar y desactivar los sistemas de defensa aérea venezolanos. Fue entonces cuando comenzaron a bombardear ubicaciones militares estratégicas para garantizar el paso seguro de los helicópteros que venían detrás, volando a solo 30 metros de altura y que transportaban a las tropas que serían las encargadas de la detención de Nicolás Maduro.

Una vez en territorio venezolano y durante toda la incursión, se utilizaron los sistemas Spacecom y Cybercom para bloquear las comunicaciones y poder tener líneas de contacto limpias y seguras. Fue a través de estas líneas que transmitieron una señal de video en vivo para que el presidente Trump y su círculo cercano siguieran el operativo desde un cuarto de guerra en Florida.

“El fallo de un solo componente de esta máquina bien aceitada habría puesto en peligro toda la misión, y el fracaso nunca es una opción para las fuerzas conjuntas de Estados Unidos” Dijo el presidente del Estado Mayor Conjunto de EE. UU., el general Dan Caine, durante una conferencia de prensa.

A la 1:01 de la madrugada, los helicópteros llegaron a la residencia de Nicolás Maduro, a la que el presidente Trump describió como una ”pequeña fortaleza”. Ubicada en el interior del complejo militar conocido como Fuerte Tiuna.

Nicolás Maduro intentó resguardarse pero no tuvo éxito

El presidente venezolano intentó resguardarse dentro una habitación equipada con puertas de acero, pero no lo logró, para ese momento las Fuerzas Delta del Ejército estadounidense, ya habían ingresado pie a tierra a la habitación dónde fueron detenidos Maduro y su esposa Cilia Flores que de inmediato fueron abordados en uno de los helicópteros.

Gracias a los sistemas satelitales, los equipos de inteligencia enviaron información en tiempo real a las tropas en tierra durante toda su incursión en la casa de Maduro, es decir, vía satelital los iban guiando hacia el objetivo.

Al salir de la residencia, los helicópteros enfrentaron fuego por parte del personal militar venezolano e incluso una de las naves fue alcanzada por un proyectil, pero continuó funcionando y participando en la misión. También algunos de los soldados del equipo Delta sufrieron heridas, pero ninguna fue considerada de gravedad o ponían en riesgo su vida.



La fuerza Delta de los Estados Unidos, respondió a los ataques y logró regresar con los detenidos a los buques en aguas internacionales.

Nicolás Maduro y su esposa fueron entregados en el buque de guerra USS Iwo Jima y con ello llegaba el final de sus 13 años de Gobierno como presidente de Venezuela.

A las 3:20 de la madrugada, el presidente Trump informó en sus redes sociales que Maduro había sido detenido. En otro posteo de Donald Trump compartió una fotografía de Nicolás Maduro a bordo del buque USS Iwo Jima, esposado y con lentes de aislamiento.

Por la mañana del sábado, Donald Trump dijo que Estados Unidos “va a gobernar” Venezuela inmediatamente después de la captura de Maduro, sin dar detalles sobre cómo funciona esto o cuánto tiempo podría durar. “Vamos a gobernar el país hasta que podamos hacer una transición segura, adecuada y juiciosa” aseguró el mandatario republicano.

Ahora mismo el panorama político en América ofrece más interrogantes que respuestas. Los líderes de la región se han dividido en opiniones cruzadas sobre el actuar del gobierno de Estados Unidos y los pasos a seguir se irán develando en los próximos días. De momento, el líder heredero del Chavismo tendrá una cita en una Corte del distrito sur de Nueva York, en donde enfrentara cargos por narcotráfico y terrorismo.

