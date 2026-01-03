Difunden Primeras Imágenes de Nicolás Maduro en la DEA en Nueva York

Las primeras imágenes del presidente venezolano, Nicolás Maduro, detenido en Nueva York, comenzaron a circular la noche de este sábado 3 de enero. En las fotografías se aprecia a Maduro rodeado por agentes de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) tras su arribo al país.

En una de las imágenes, el mandatario aparece sentado en una silla, vistiendo un pants azul y sandalias. Maduro se encuentra esposado y levantando ambos pulgares, mientras es custodiado por al menos seis agentes de la DEA que posan a su alrededor.

Otra fotografía muestra al presidente de Venezuela en la pista de vuelos tras aterrizar en Manhattan, luego de su captura en Caracas, Venezuela, bajo un fuerte dispositivo de seguridad.

Nicolás Maduro y la DEA. Foto: Especial

Nicolás Maduro Será Recluido en Prisión de Alto Perfil Donde Está "El Mayo" Zambada

Arribo a Estados Unidos

Maduro, llegó este sábado a la ciudad de Nueva York en un helicóptero que aterrizó en un helipuerto a orillas del río Hudson, cerca de la calle 31, en el lado oeste de Manhattan, tras haber sido trasladado previamente en un avión militar a un aeropuerto del norte del estado.

Maduro arribó al cuartel de la DEA, pero después ser trasladado al Metropolitan Detention Center (MDC), una prisión federal situada en el distrito neoyorquino de Brooklyn.

EUA Activó Operación "Resolución Absoluta" para Capturar a Nicolás Maduro en Venezuela

El presidente venezolano, acusado formalmente en 2020 por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, que este sábado hizo pública una acusación sustitutiva en ese mismo tribunal, afrontará cargos por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína a Estados Unidos y delitos relacionados con armas automáticas.

Historias recomendadas:

Foto: Nicolás Maduro Capturado por Estados Unidos, Así Luce el Presidente de Venezuela Detenido

Trump dice que EUA Gobernará Venezuela Hasta que se Produzca una Transición Pacífica