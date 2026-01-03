Compañías de EUA Intervendrán en Industria Petrolera de Venezuela: Trump; "Que Pague su Deduda"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que las compañías petroleras invertirán miles de millones de dólares en la industria venezolana, luego de la detención de Nicolás Maduro, mientras que aseguró que sigue el embargo en todo el recurso petrolero.

El mandatario estadounidense afirmó que Venezuela tiene una deuda con Estados Unidos, por lo que apuntó, también se tomará en cuenta al momento en el que intervengan las empresas norteamericanas.

Como todo el mundo sabe, el negocio del petróleo en Venezuela ha sido un fracaso durante un largo período de tiempo... Vamos a hacer que nuestras grandes compañías petroleras de los Estados Unidos entren, gasten miles de millones de dólares, arreglen la infraestructura que está muy dañada y comiencen a ganar dinero para el país.

El presidente estadounidense indicó que con la inversión de compañías estadounidense se renovará la infraestructura, la cual, agregó, se vio desgastada por la falta de mantenimiento.

Su infraestructura petrolera es peligrosa, la extracción de petróleo ya es peligrosa

Riqueza de Venezuela en petróleo

Trump señaló que prevé la presencia de Fuerzas Armadas en las instalaciones petroleras en Venezuela, a partir de la deuda por la que argumenta la participación de compañías estadounidenses.

Asimismo, reconoció la riqueza de Venezuela en el recurso, por la que apuntó que pueden ganar tanto Estados Unidos como el país latinoamericano.

