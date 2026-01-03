Países Aliados de Venezuela: ¿Quién Apoya a Nicolás Maduro Tras el Ataque de Estados Unidos?

El ataque de Estados Unidos realizado este sábado 3 de enero 2026 puso en la mesa el saber quién apoya a Venezuela, luego de que el presidente Nicolás Maduro fuera capturado junto a su esposa, por eso acá te decimos quiénes son los aliados que tiene el país sudamericano y si Rusia tiene algún vínculo con la nación venezolana.

Estados Unidos atacó Venezuela durante la madrugada del 3 de enero. Por tal motivo, en una nota ya te dijimos qué está pasando en el país sudamericano y te mostramos la primera foto de Maduro capturado y en camino a Nueva York junto a su esposa.

¿Por qué Estados Unidos atacó Venezuela hoy?

El bombardeo de Estados Unidos en Caracas y otras ciudades venezolanas se produjeron luego de varios meses llenos de tensiones entre ambos países.

Desde su llegada a la Casa Blanca, Donald Trump cuestionó el triunfo de Maduro en las elecciones de 2024 y anunció una política de deportaciones masivas, bajo el argumento de que muchos migrantes que llegaban a territorio norteamericano, varios de ellos venezolanos, llevaban crimen y otros males a su nación.

En noviembre 2025, Trump aseguró que los días de Maduro como presidente de Venezuela estaban contados, esto luego de que personal militar de Estados Unidos realizara ataques contra varios botes en el Caribe, pues supuestamente transportaban drogas.

A mediados de diciembre 2025, el presidente de Estados Unidos anunció un bloqueo total a todos los petroleros sancionados que operan desde y hacia Venezuela. Todo esto conllevó a la captura de Maduro.

¿Qué países están aliados con Venezuela?

Desde hace muchos años, el país sudamericano estableció alianzas y relaciones con países que manifiestan una oposición al liderazgo de Estados Unidos. Desde Latinoamérica y hasta el continente asiático, los países que apoyan a Venezuela o tienen un vínculo estrecho con dicha nación son los siguientes son Cuba y Nicaragua.

Históricamente, potencias como China y Rusia han mostrado apoyo al país sudamericano, aunque no pueden considerarse aliados, pero sí cercanos, por eso, Maduro se encargó de consolidar ambas relaciones. En noviembre 2025, Nicolás aseguró que el vínculo con Beijing es de "confianza profunda, amplia y estable".

