Rusia Desmiente que Vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, Se Encuentre en su Territorio

Rusia desmintió que la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, se encuentre en su territorio.

Esto luego de que se informara que la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, se encontrara en Rusia, según la agencia Reuters que citó a cuatro fuentes familiarizadas con sus movimientos, después de que Donald Trump dijera que Nicolás Maduro había sido capturado por fuerzas estadounidenses tras un ataque al país.

Su hermano Jorge Rodríguez, jefe de la Asamblea Nacional, se encuentra en Caracas, dijeron en tanto tres fuentes con conocimiento de su paradero.

Delcy Rodríguez apareció en un mensaje de audio en la televisión estatal más temprano el sábado, pidiendo una prueba de vida de Maduro y su esposa Cilia Flores, mientras que Jorge Rodríguez no ha aparecido desde el ataque.

Video: ¿Ataques de Estados Unidos Fueron Dirigidos a Estructuras Militares de Venezuela?

Noticia relacionada: Así Luce el Espacio Aéreo de Venezuela Tras Ataques de Estados Unidos

Rusia expresa solidaridad con Venezuela

El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, expresó su "firme solidaridad con el pueblo venezolano ante la agresión armada", durante una conversación telefónica con la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, informó el sábado el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia.

"Las partes se pronunciaron a favor de evitar una mayor escalada y encontrar una salida a la situación a través del diálogo", dijo el ministerio.

Según la agencia estatal rusa de noticias TASS, la noticia de que Rodríguez se encuentra en Rusia es "falsa".

Con información de Reuters

Historias relacionadas:

CH