Rusia Desmiente que Vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, Se Encuentre en su Territorio
N+
Luego de los ataques de Estados Unidos en Venezuela donde fue capturado Maduro, queda la incógnita de dónde está la vicepresidenta Delcy Rodríguez.
COMPARTE:
Rusia desmintió que la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, se encuentre en su territorio.
Esto luego de que se informara que la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, se encontrara en Rusia, según la agencia Reuters que citó a cuatro fuentes familiarizadas con sus movimientos, después de que Donald Trump dijera que Nicolás Maduro había sido capturado por fuerzas estadounidenses tras un ataque al país.
Su hermano Jorge Rodríguez, jefe de la Asamblea Nacional, se encuentra en Caracas, dijeron en tanto tres fuentes con conocimiento de su paradero.
Delcy Rodríguez apareció en un mensaje de audio en la televisión estatal más temprano el sábado, pidiendo una prueba de vida de Maduro y su esposa Cilia Flores, mientras que Jorge Rodríguez no ha aparecido desde el ataque.
Noticia relacionada: Así Luce el Espacio Aéreo de Venezuela Tras Ataques de Estados Unidos
Rusia expresa solidaridad con Venezuela
El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, expresó su "firme solidaridad con el pueblo venezolano ante la agresión armada", durante una conversación telefónica con la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, informó el sábado el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia.
"Las partes se pronunciaron a favor de evitar una mayor escalada y encontrar una salida a la situación a través del diálogo", dijo el ministerio.
Según la agencia estatal rusa de noticias TASS, la noticia de que Rodríguez se encuentra en Rusia es "falsa".
Con información de Reuters
Historias relacionadas:
- ¿Qué Necesito para Solicitar 75% de Descuento en Pago del Crédito Infonavit en 2025? Requisitos
- Esta es la Razón por la que Debemos Plantar Árboles
- ¿Cómo tramitar la licencia permanente CDMX en 2026? Requisitos y Costos
CH