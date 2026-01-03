Trump Asegura que Maduro y su Esposa Son Trasladados a Nueva York en un Buque de Guerra de EUA

El presidente Donald Trump dijo en una entrevista el sábado por la mañana que Estados Unidos tomará decisiones sobre el futuro de Venezuela después de capturar al presidente del país latinoamericano y sacarlo del país.

"Estaremos muy involucrados en ello" en cuanto a quién gobernará el país, dijo Trump.

"No podemos correr el riesgo de dejar que alguien más corra y tome el control de lo que él dejó, o dejó pendiente", dijo Trump en una entrevista con Fox News horas después de la captura.

En la misma entrevista, el presidente estadounidense afirmó que Maduro y su esposa se encuentran abordo de un buque de guerra estaodunidense para enfrentar un juicio en Nueva York.

VIDEO: Así Amanece Caracas, Venezuela, luego de Captura de Nicolás Maduro

Derriban helicóptero durante intervenciòn militar en Venezuela

Trump dijo que un helicóptero fue derribado durante la operación en Venezuela y algunos miembros estadounidenses resultaron heridos, pero cree que ninguno murió.

"Un par de hombres resultaron heridos, pero regresaron y se supone que están en muy buen estado", dijo.

Añadió que Estados Unidos no perdió ninguna aeronave en la operación.

Lo recuperamos todo. Uno de ellos recibió un golpe muy fuerte, pero un helicóptero... lo recuperamos.

"Tuvimos que hacerlo porque es una guerra", añadió momentos después.

Con información de AP