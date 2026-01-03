¿Qué Pasó en Venezuela? Cronología Completa del Ataque de EUA y Captura de Maduro

Este sábado, 3 de enero de 2026, Estados Unidos ejecutó una operación militar a gran escala contra Venezuela que resultó en bombardeos sobre territorio venezolano y la captura del presidente Nicolás Maduro.

Los hechos se desarrollaron durante la madrugada y primeras horas del día.

00:46 horas - Explosiones en Caracas

En N+ se reportó las primeras explosiones en Caracas durante la madrugada. Testigos describieron fuertes estallidos y sobrevuelo de aviones militares sobre la capital venezolana.

Los ataques afectaron localidades civiles y militares en Caracas y los estados Miranda, Aragua y La Guaira.

1:05 AM - Presidente Petro confirma bombardeos

El presidente colombiano Gustavo Petro alertó sobre los ataques a través de redes sociales.

En este momento bombardean Caracas. Alerta a todo el mundo han atacado a Venezuela. Bombardean con misiles. Debe reunirse la OEA y la ONU de inmediato

Respuesta del gobierno venezolano

El presidente Nicolás Maduro supuestamente firmó un decreto declarando estado de Conmoción Exterior en todo el territorio nacional.

El gobierno ordenó el despliegue del Comando para la Defensa Integral de la Nación en todos los estados y municipios.

Las autoridades venezolanas denunciaron la agresión ante organismos internacionales y calificaron los hechos como violación a la Carta de las Naciones Unidas.

El gobierno anunció denuncias formales ante el Consejo de Seguridad de la ONU, CELAC y el Movimiento de Países No Alineados.

3:21 AM - Trump anuncia captura

El presidente Donald Trump confirmó que fuerzas estadounidenses capturaron a Nicolás Maduro y su esposa.

Estados Unidos ha ejecutado exitosamente un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien ha sido, junto con su esposa, capturado y sacado del país en avión

Trump anunció una conferencia de prensa para las 11:00 de la mañana en Mar-a-Lago, donde daría más detalles sobre la operación.

Reacciones internacionales

La Embajada de México en Venezuela emitió recomendaciones para connacionales. Autoridades diplomáticas pidieron mantener la calma, seguir indicaciones de autoridades locales y tener documentos, agua y medicamentos a mano. Habilitaron el teléfono +58 412-2524675 para emergencias.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, condenó los ataques. El mandatario cubano calificó los hechos como terrorismo de Estado contra el pueblo venezolano.

Las autoridades venezolanas sostuvieron que el objetivo del ataque era apoderarse de recursos estratégicos del país, especialmente petróleo y minerales.

