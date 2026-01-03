Vandalizan Embajada de EUA en México Ante Captura de Nicolás Maduro Por Ejército Estadounidense

Diversos colectivos y organizaciones civiles reúnen este sábado 3 de enero frente a la embajada de Estados Unidos en México para expresar su respaldo a Venezuela y condenar lo que calificaron como una “presunta invasión e intervención” del gobierno estadounidense en territorio venezolano.

Con pancartas, consignas y banderas venezolanas, las agrupaciones difunden mensajes como “Si tocan a uno nos tocan a todos” y “Venezuela no es amenaza, su pueblo es la esperanza”, acusan un intento de desestabilización política promovido por Estados Unidos en la región.

Los manifestantes se encuentran bloqueando avenida Legaria con dirección Río San Joaquín.

¿Qué pasó en Venezuela y por qué hay protestas en la Embajada de Estados Unidos en México?

La difusión de videos durante la madrugada de este sábado 3 de enero de 2026 abrió un nuevo capítulo en la crisis política venezolana: imágenes virales en redes sociales documentaron lo que testigos y usuarios describieron como un ataque aéreo atribuido a aeronaves militares de Estados Unidos sobre territorio venezolano. Más tarde, se informó de la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

En conferencia de prensa, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se atribuyó la operación y afirmó que esta derivó en la rendición del poder militar venezolano y en la captura de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela. Según su relato, la detención se produjo en plena oscuridad de Caracas, durante un apagón eléctrico inducido como parte de la estrategia operativa, lo que, de acuerdo con sus palabras, permitió concretar el arresto “sin resistencia”.

Trump aseguró que Maduro fue detenido junto a su esposa, Cilia Flores, y que ambos enfrentarán cargos ante el sistema judicial estadounidense. El mandatario también calificó el operativo como histórico e inédito, marcando distancia con administraciones previas y felicitando públicamente a las fuerzas armadas de su país por el despliegue.

Donald Trump anunció que Estados Unidos gobernará Venezuela hasta que haya una transición. "Vamos a dirigir el país hasta que podamos hacer una transición segura y ordenada".

“Se acabó la dictadura de Nicolás Maduro y ahora Venezuela es un país libre”, agregó el presidente de Estados Unidos.

Información en desarrollo