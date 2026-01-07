María Corina Machado Dice que su Fuerza Política Debería Liderar Venezuela.

La líder opositora venezolana, María Corina Machado, aseguró que su coalición política "debería liderar Venezuela" tras la captura del presidente del país, Nicolás Maduro, y su traslado a Estados Unidos.

"Estamos listos y dispuestos a servir a nuestro pueblo", dijo Machado en una entrevista con el canal estadounidense CBS al referirse a los interrogantes que se abren en el país tras la caída de Maduro.

Machado, exlegisladora, ganó las primarias para competir contra Maduro en las elecciones presidenciales de Venezuela de 2024. El gobierno le prohibió presentarse, pero el diplomático retirado Edmundo González la sustituyó.

Noticia relacionada: María Corina Machado Afirma que era Trump quien Merecía el Premio Nobel de la Paz

Estados Unidos y otros gobiernos reconocieron a González como ganador de los comicios después de que el Ejecutivo de Maduro fuera acusado de manipular el recuento de votos.

Video: Captura Nicolás Maduro: ¿Qué Se Sabe de Líderes Opositores María Corina Machado y Edmundo González?

"Venezuela ya ha elegido"

Durante la entrevista con CBS, Machado recalcó que "el pueblo de Venezuela ya ha elegido" quién debería asumir el gobierno de Caracas ahora que Maduro ha dejado el poder.

Al preguntarle si eso significa que ella debería ser la próxima líder de Venezuela, Machado respondió: "Absolutamente, sí", señalando que su coalición tiene como presidente electo a González.

Estamos listos y dispuestos a servir a nuestro pueblo, como se nos ha encomendado

Noticia relacionada: “La Libertad de Venezuela Está Cerca”: María Corina Machado Agradece a EUA Captura de Maduro

Video: María Corina Machado Se Pronuncia luego de Captura de Nicolás Maduro.

Aún no está claro si González o Machado podrían regresar a Venezuela para ayudar a liderar el país.

La vicepresidenta elegida personalmente por Maduro, Delcy Rodríguez, es actualmente la presidenta interina de Venezuela y, sobre ella, Machado declaró a CBS News que "no es nada moderada" y que "nadie confía en ella", citando el papel clave que desempeñó en el régimen de Maduro.

Historias recomendadas:

Con información de EFE

ASJ