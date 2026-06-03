Autoridades de la Fiscalía General de la República informaron sobre la detención de un hombre y el aseguramiento de un tráiler con dos tanques llenos con combustible presuntamente robado. Los hechos se dieron a conocer este martes 2 de junio, pero habrían ocurrido el pasado 31 de mayo en el municipio de General Bravo, Nuevo León.

Fue sobre la carretera Reynosa-Monterrey donde las autoridades lograron ubicar esta unidad. Al detener la marcha del tráiler, los elementos de seguridad le preguntaron al conductor de donde provenía su cargamento. El sujeto no respondió las cuestiones de los oficiales, por lo que procedieron a detenerlo y a asegurar estos hidrocarburos presuntamente robados.

Hasta el momento no se ha revelado la identidad del sujeto detenido. Autoridades señalaron que esta unidad de carga pesada transportaba alrededor de 64 mil litros de hidrocarburos presuntamente robado. La Fiscalía General de la República mencionó que ya se abrió una carpeta de investigación para determinar a quien pertenecía este cargamento de combustible.

Decomisan combustible presuntamente robado en gasera en Apodaca

El pasado 27 de mayo las autoridades de la Fiscalía General de la República realizaron un operativo similar en el municipio de Apodaca, Nuevo León. Fue en este sitio donde habrían asegurado una gasera luego de ser reportada por vender combustible supuestamente robado.

Luego de llevar a cabo un cateo, los elementos de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), logró decomisar dos mil 659 litros de gas LP. Hasta el momento no se ha informado si durante estos operativos hubo personas detenidas. Las instalaciones aseguradas continúan bajo resguardo mientras se llevan a cabo las investigaciones correspondientes.