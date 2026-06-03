Autoridades Federales Aseguran Pipa con Hidrocarburo Presuntamente Robado en Nuevo León

El aseguramiento del combustible presuntamente robado ocurrió sobre la carretera Reynosa-Monterrey, en el municipio de General Bravo

Aseguran pipaFoto: FGR

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Autoridades detienen a un hombre y aseguran tráiler con combustible robado en General Bravo, Nuevo León. La investigación sigue abierta. Infórmate sobre los detalles.

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